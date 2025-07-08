Украденные у команды-участницы Tour de France велосипеды найдены

Украденные велосипеды команды Cofidis, участвующей в гонке Tour de France, найдены. Об этом сообщается на странице Cofidis в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @TeamCOFIDIS Фото: @TeamCOFIDIS

Ранее представители команды рассказали, что в ночь с 5 на 6 июля злоумышленники украли 11 велосипедов. Похитители взломали двери грузовика, припаркованного у отеля, в котором остановились члены Cofidis. Общий ущерб от кражи оценен в €143 тыс. Команда обратилась с заявлением о краже в полицию и получила запасные велосипеды к старту второго этапа гонки в Ловен-Планке.

Шесть велосипедов были обнаружены примерно в десяти километрах от места преступления. На одном из байков был установлен GPS-трекер, который помог полиции их найти. 6 июля пять велосипедов были найдены в лесистой местности в 200 метрах от отеля.

В своем заявлении представители команды поблагодарили организаторов Tour de France, полицию и следователей. Менеджер команды Седрик Вассер сообщил, что гонщики получат «получат свои велосипеды обратно сегодня вечером».

Tour de France состоит из 21 этапа, каждый из которых длится один день. В этом году гонка проходит с 5 по 27 июля.

Подробнее о краже — в материале «Ъ» «Педалям приделали ноги».

Таисия Орлова