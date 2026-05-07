Топовые велогонщики заразились из-за коровьего навоза на трассе

Несколько велосипедистов были госпитализированы после однодневной гонки Famenne Ardenne Classic в Бельгии. По данным The Guardian, спортсмены могли плохо себя почувствовать из-за коровьего навоза, следы которого могли попасть на них во время дождя.

Гонщики команды Lotto-Intermarche испытывали боли в животе, лихорадку и рвоту. В том числе тошноту почувствовал победитель гонки Арно де Ли, который скоро должен выйти на старт Giro d'Italia — одной из трех наиболее престижных веломногодневок. Впрочем, сообщается, что его участие в гранд-туре, который пройдет с 8 по 31 мая, «не под угрозой». Также бельгийский канал Sporza сообщает, что недомогают несколько велосипедистов из команды Alpecin.

В Lotto заявили, что велотрасса в Арденнах была сильно загрязнена коровьим навозом и следами сельскохозяйственной техники. По предварительным данным, источником инфекции являются кампилобактерии, вызывающие болезни пищевого происхождения.

Арнольд Кабанов