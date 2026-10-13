Британский велогонщик Ричардсон не выступит на ЧМ из-за обвинений в расизме

До 2024 года велогонщик выступал за сборную Австралии. На счету велогонщика два серебра и бронза Олимпийских игр-2024. В 2022 году он стал чемпионом мира в командном спринте. Также в активе Мэттью Ричардсона пять серебряных и одна бронзовая медали мировых первенств.