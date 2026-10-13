Британский велогонщик Ричардсон не выступит на ЧМ из-за обвинений в расизме
13.10.2026, 14:58
Британская федерация велоспорта (British Cycling) исключила из состава сборной Мэттью Ричардсона в преддверии чемпионата мира. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В British Cycling не раскрыли причины этого решения. Как сообщает The Times, велогонщик был отстранен из-за обвинений в расизме. После жалобы другого спортсмена федерация начала расследование. По данным источника, Ричардсон использовал оскорбительные высказывания в адрес представителей этнических меньшинств.
До 2024 года велогонщик выступал за сборную Австралии. На счету велогонщика два серебра и бронза Олимпийских игр-2024. В 2022 году он стал чемпионом мира в командном спринте. Также в активе Мэттью Ричардсона пять серебряных и одна бронзовая медали мировых первенств.
Чемпионат мира 2026 года состоится в Шанхае. Турнир пройдет с 14 по 18 октября. Ожидалось, что Мэттью Ричардсон выступит в командном и личном спринте, а также в кейрине.