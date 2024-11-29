Мчались как угорелые

В велоспорте активно используется метод, позволяющий атлетам достигать высоких результатов. Речь идет, как ни странно, о вдыхании атлетами угарного газа — крайне опасного соединения, утечки которого ежегодно приводят к множеству летальных исходов. Как сообщает портал Insidethegames, Международный союз велосипедистов (UCI) призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сформулировать свое отношение к практике вдыхания спортсменами яда. К ней, в частности, прибегал, по его собственному признанию, трехкратный победитель Tour de France Тадей Погачар. Проблема в том, что угарный газ, согласно классификации WADA, не является запрещенным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победители пяти последних Tour de France Тадей Погачар (слева) и Йонас Вингегор не стали отрицать, что использовали угарный газ для улучшения спортивных результатов

Фото: Stephane Mahe / Reuters Победители пяти последних Tour de France Тадей Погачар (слева) и Йонас Вингегор не стали отрицать, что использовали угарный газ для улучшения спортивных результатов

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Портал Insidethegames сообщил, что Международный союз велосипедистов обратился к WADA с призывом сформировать позицию по поводу использования велогонщиками сомнительного и крайне опасного способа улучшения результатов. Речь идет о распространенной практике вдыхания спортсменами угарного газа. В заявлении UCI отмечается, что организация призывает команды и гонщиков не повторять опыт с ингаляциями угарного газа. «Контролируемое медиками однократное использование этого метода может быть приемлемым»,— говорится в заявлении UCI. Тем не менее «UCI официально просит WADA обозначить свою позицию по использованию этого метода атлетами».

Летом нынешнего года по ходу самой престижной многодневки мира Tour de France специализированное велогоночное сетевое издание Escape Collective сообщило, что как минимум три команды — Israel PT, Visma и UAE Team — подвергали своих гонщиков процедурам, в ходе которых последние вдыхали угарный газ. Отметим, что за Visma выступает датчанин Йонас Вингегор, чемпион Tour de France 2022–2023, а за UAE Team — словенец Тадей Погачар, выигрывавший самую престижную многодневку мира в 2020, 2021 и 2024 годах.

Иными словами, победители последних пяти Tour de France сидели на «допинге».

Погачар и Вингегор не стали отрицать, что были участниками процедур с угарным газом. Погачар, в частности, заявил: «Это происходит с использованием специального устройства. Цель — протестировать, как твой организм реагирует на условия высокогорья. Мы дышали через шарик на протяжении минуты. Это нужно было делать раз в две недели. Я видел только первую часть теста, поскольку девушка, которая должна была вести вторую часть, так и не появилась. То есть мы не занимались этим каждый день».

Сам по себе угарный газ, он же монооксид углерода, является крайне опасным соединением. Дело в том, что его способность присоединяться к гемоглобину на порядки, в 200 раз больше, чем у кислорода. При этом не обладает запахом. В итоге люди, надышавшиеся угарного газа, просто погибают от кислородного голодания.

Несмотря, однако, на всю опасность и в целом неоднозначность методики, применяемой велогонщиками, WADA до сих пор не приняло никаких мер по ее запрещению.

Хотя, по сути, она мало чем отличается в плане эффективности (опасность способа — отдельный разговор) от, например, запрещенного переливания собственной ранее сохраненной крови. Ведь у обоих методов одна и та же цель — увеличение количества или размера эритроцитов в крови и, как следствие, повышение выносливости. В случае с угарным газом речь идет об искусственном провоцировании роста размера кровяных телец. То есть налицо основания считать метод дающим незаслуженные преимущества. При этом отрицать опасность передозировки как минимум наивно. А кодекс WADA нацелен не только на то, чтобы спортсмены не получали незаслуженное преимущество, но и защитить их здоровье. В частности, именно поэтому нельзя употреблять, скажем, наркотики. Они в массе своей не дают соревновательного преимущества. Но на фоне их использования нагрузки на системы организма значительно возрастают.

WADA, по всей видимости, действительно придется сформировать некую позицию по вопросу об угарном газе. Тем более в свете все чаще появляющихся комментариев о том, что именно использование сомнительных методов позволило ряду спортсменов резко улучшить свои показатели. В частности, Ромен Барде, за свою карьеру дважды попадавший в топ-3 общего зачета Tour de France, заявил Eurosport France: «Использование угарного газа может объяснить взлет карьер некоторых людей, которых мы не замечали еще год-полтора назад».

Александр Петров