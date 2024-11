Мчались как угорелые

подробности

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов отмечает, что угарный газ представляет большую опасность, например, при пожаре — он очень прочно соединяется с белками--переносчиками кислорода в крови, препятствуя их работе, из-за чего человек задыхается. «Но спортсмены, которые ищут способы улучшить свои результаты, часто используют странные методы подвергнуть тело дополнительной нагрузке,— комментирует господин Харитонов.—Так, атлеты в Древней Греции уходили высоко в горы и там тренировались. Так как в горах меньше кислорода в воздухе, тело их вынуждено было адаптироваться, оно увеличивало количество гемоглобина в крови, привлекая совершенно разные биохимические механизмы для того, чтобы научиться эффективно переносить нагрузки в таких условиях. Потом, когда спортсмен спускался на равнину и в кровь его резко поступало большое количество кислорода, он чувствовал себя намного лучше, сильнее, бодрее. Вдыхание небольших дозировок угарного газа дает такой же эффект, но без подъема в горы».

Однако на этом интересные свойства CO не заканчиваются, продолжает Сергей Харитонов. Он указывает, что еще в 1990-х годах ученые заметили, что, хотя молекула угарного газа очень ядовитая, в норме она тоже продуцируется в нашем организме. Следовательно, если угарный газ употреблять в небольших количествах, можно получить много потенциально полезных свойств: противовоспалительный эффект и защиту от окислительного стресса (возникает на тканях при высоких нагрузках), а также регулирование работы иммунных клеток. Исследования на мышах, добавляет господин Харитонов, продемонстрировали, что небольшие дозировки CO помогают преодолеть даже отторжение органов при пересадке. «То есть в целом представить себе медицинское и спортивное использование CO можно. Допинг это или нет, непонятно, это зависит от многих факторов, например, от силы эффекта. Но то, что неочевидным образом CO несет пользу,— это факт»,— заключает ученый.

Наталья Костарнова