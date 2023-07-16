Tour для двоих

В этом году главную многодневную шоссейную велогонку Tour de France ждет идеальная развязка. К заключительной неделе Tour два фаворита — датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma и словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates — подошли практически вровень: Вингегор опережает конкурента всего на десять секунд. Возможно, решающим из пяти оставшихся этапов в этой дуэли станет вторничная гонка с раздельным стартом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тадей Погачар и Йонас Вингегор — главные фавориты гонки Tour de France-2023

Фото: Thomas SAMSON / AFP Тадей Погачар и Йонас Вингегор — главные фавориты гонки Tour de France-2023

Фото: Thomas SAMSON / AFP

Воскресный — 15-й — этап Tour de France между альпийскими местечками Ле-Же и Сен-Жерве-ле-Бэн выиграл голландец Ваут Пулс, выступающий за команду Bahrain Victorious. Выиграл, кстати, очень красиво — убежав от пелотона в составе маленькой группки гонщиков, с энергичным отрывом в концовке. Но режиссеры трансляции Tour даже в кульминационный для Пулса момент, когда решалось, сдюжит он впереди или нет, все равно постоянно переключались на камеры, пристально следящие за тем, что происходит вдали, в шести с половиной минутах от этих захватывающих разборок претендентов на подиум. Они показывали отставший пелотон и двух гонщиков, которые, кажется, не сводили друг с друга глаз и повторяли друг за другом все маневры: один ускорился, второй — подхватил, один замедлился, второй — тоже.

Но все понятно. Ни Ваут Пулс, ни те, от кого он резво убегал на альпийских подъемах, не входят в число претендентов на высокие места в генеральной классификации.

А за самую высокую в ней строчку сражаются лишь эти двое велосипедистов, постоянно отвлекавших внимание телевизионщиков от голландца. И уже никому в их поединок вмешаться точно не удастся. Речь, разумеется, про победителя Tour 2020 и 2021 годов Тадея Погачара и обыгравшего его летом 2022-го Йонаса Вингегора.

В том, что именно они — безусловные фавориты нынешнего релиза великой многодневки, никто не сомневался задолго до ее начала: тонус, набранный весной, слишком хорош, команды, от поддержки которых многое зависит,— в порядке. Но вряд ли кто-то догадывался, насколько красивой и упорной будет эта драка.

На старте Tour небольшое преимущество получил Погачар. Однако все изменил пятый этап в Пиренеях. На нем словенец провалился, далековато, на целую минуту, отпустив Вингегора, кажется, исключительно из-за тактического просчета. Погачар не отреагировал на атаку датчанина за полтора километра до финиша, решив подождать партнеров и надеясь, что с их помощью погоня будет попроще, и не угадал: противник успел удрать.

Такие удары, бывает, становятся фатальными. Но дальше все стало еще интереснее. Тадей Погачар уже на следующем этапе показал, что запала у него предостаточно, и рывком сожрал половину с гаком форы, подаренной Йонасу Вингегору. Потом он укусил его еще разок.

В воскресенье Погачар снова атаковал. На сей раз, однако, ускакать от Вингегора не вышло, но это мало что меняет.

Десять секунд, оставшиеся между находящимися на верхушке классификации лидерами,— по меркам большой многодневки эфемерный разрыв. Разрыв, который сулит идеальную развязку Tour de Francе.

А она случается крайне редко. Обычно к заключительной неделе кому-то уже удается создать солидный запас прочности. А тут — никакого запаса. Нет ничего странного в том, что L’Equipe сравнила этот Tour с Tour 1989 года: тогда два фаворита — американец Грег Лемонд и француз Лоран Финьон — также все время ехали бок о бок, и в пользу Лемонда сыграли жалкие секунды. До сих пор та многодневка являлась чем-то вроде эталона велодрамы. Но Tour 2023 грозит ее в этом смысле переплюнуть.

В его расписании еще шесть этапов, в том числе два полноценных горных. Но вполне вероятно, что ключевым будет все-таки тот, который состоится сразу после отведенного на восстановление дня, во вторник. Это — гонка с раздельным стартом на 22,4 км между Пасси и Комблу. Разделка — она ведь всегда шанс отыграться гораздо более надежный, чем этап со стартом общим.

При этом выбрать, кто из двух главных действующих лиц перед ней выглядит предпочтительнее, безумно трудно. Погачар в последние дни был, конечно, агрессивнее. Но эта активность вытекала во многом из его статуса догоняющего. А год назад в их поединке в разделке на Tour de France верх взял Вингегор. Правда, в 2022 году она была предпоследним этапом и перед ней запас датчанина был уже колоссальным.

Алексей Доспехов