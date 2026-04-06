Тадей Погачар пришел к победе как по рельсам

Знаменитый словенский велогонщик, четырехкратный победитель Tour de France Тадей Погачар выиграл престижную однодневную велогонку «Тур Фландрии». Достижение само по себе заметное, ведь для Погачара это был уже третий триумф в Бельгии, что является повторением рекорда. Кроме того, победа в «Туре Фландрии» открывает Погачару путь к тому, чтобы уже 12 апреля войти в элитный клуб спортсменов, сумевших выиграть все пять так называемых монументальных гонок. Но его бельгийская победа запомнится не этим, а тем, что словенца уличили в нарушении правил дорожного движения и теперь ему грозит штраф за проезд на красный сигнал семафора. А еще один штраф он получил за то, что мусорил.

Фото: Luc Claessen / Getty Images За проезд на красный знак семафора Тадею Погачару грозит штраф от €350 до €4 тыс

Тадей Погачар, лучший велосипедист современности, в активе которого четыре триумфа на Tour de France, попал в любопытную ситуацию. В минувшее воскресенье, 5 апреля, Погачар участвовал в престижной однодневке «Тур Фландрии», входящей в пятерку так называемых монументальных гонок (помимо бельгийской к ней относят еще четыре появившихся до Первой мировой войны гонки: «Милан—Сан-Ремо», «Париж—Рубе», «Льеж—Бастонь—Льеж» и Giro di Lombardia), и выиграл ее. На подъеме за 18 км до финиша Погачар ушел в отрыв от своего основного конкурента Матье ван дер Пула и в итоге показал лучшее время.

Для Тадея Погачара это была уже третья победа в «Туре Фландрии», что позволило ему повторить рекорд того же ван дер Пула.

А еще это был 12-й триумф словенца на «монументальных» гонках. Больше — 19 — только у легендарного бельгийца Эдди Меркса, короля велоспорта 1970-х. Но вскоре после финиша Погачар с удивлением узнал, что он и еще два десятка участников гонки нарушили правила дорожного движения и будут наказаны.

Нарушение, допущенное спортсменами, выразилось в том, что они проехали железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора.

Согласно бельгийским законам, Погачару грозит штраф от €350 до €4 тыс.

По словам самого спортсмена, правила он нарушил без намерения получить какое-то преимущество, по невнимательности. Плюс его не предупредили о том, что надо бы замедлиться перед переездом.

«Я ехал, и вдруг на дорогу выскочили три человека. Они махали руками, подавали знаки, чтобы я остановился,— рассказал Погачар.— А как я мог так резко затормозить?! Надо было раньше предупредить. Да и вообще я подумал, что это опять какие-то протестующие или просто какие-то беспорядки».

Тем не менее бельгийская полиция составила на Погачара протокол. Помимо собственно штрафа ему грозит еще и лишение водительских прав — правда, всего на восемь дней.

Кроме того, Погачар подвергся санкциям и со стороны организаторов гонки за то, что мусорил: спортсмен выбросил бутылку из-под воды вне отведенной для этого зоны. За это ему выписали штраф в €500. Вряд ли, впрочем, необходимость раскошелиться сильно огорчила Погачара. Он все-таки самый высокооплачиваемый велогонщик мира. В 2025 году его доход с учетом зарплаты и рекламных контрактов составил около $14 млн.

Зато победа в Бельгии открывает перед Погачаром путь к скорому вступлению в элитный клуб гонщиков, сумевших за карьеру выиграть все пять «монументальных» гонок.

Пока в нем всего три человека, и все бельгийцы. Помимо упомянутого Меркса это еще Роже де Вламинк и Рик ван Лой. Влиться в эту компанию Погачар может уже 12 апреля, если станет победителем гонки «Париж—Рубе», единственной из «большой пятерки», которая пока ему не покорялась.

Александр Петров