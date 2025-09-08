16-летний велогонщик умер от остановки сердца во время соревнований

16-летний Ноа Сартис скончался от остановки сердца во время велогонки, проходившей во французском Курсмоне на западе страны. Об этом сообщает портал RMC Sport.

Соревнования проходили среди спортсменов младше 17 лет. Ноа Сартис, представлявший команду Союза велосипедистов коммуны Жуэ-ле-Тур, шел в лидирующей группе, затем он упал на землю. Спасатели оказали ему медицинскую помощь, однако реанимировать велогонщика не удалось.

Отмечается, что организаторы турнира отменили гонку для взрослых, которая должна была состояться позднее в тот же день.

Таисия Орлова