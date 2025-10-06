Израильская команда отказалась от флага

Велокоманда Israel—Premier Tech (IPT), ставшая объектом нападок пропалестински настроенных демонстрантов во время завершившейся в сентябре многодневки Vuelta, объявила о том, что откажется от своего названия и израильской лицензии. Ее владелец Сильван Адамс отойдет от управления «конюшней» и сосредоточится на работе в качестве регионального президента Всемирного еврейского конгресса в Израиле.

Участники команды Israel—Premier Tech на этапе многодневки Vuelta (август 2025 года)

Фото: Bruna Casas / Reuters Участники команды Israel—Premier Tech на этапе многодневки Vuelta (август 2025 года)

В понедельник команда IPT разместила на своем официальном сайте сообщение, из которого следует, что «конюшня» сменит название и откажется от «израильской идентичности». В будущем команда уже не будет выступать под израильской лицензией.

Владелец команды, канадско-израильский предприниматель Сильван Адамс, отойдет от оперативного управления структурой. Вместо этого он намерен сконцентрироваться на работе в должности президента Всемирного еврейского конгресса. О том, каким будет новое название IPT и под какой лицензией она будет выступать, планируется сообщить ближе к началу сезона 2026 года.

«В спорте прогресс часто требует жертв,— говорится в заявлении IPT.— Наш нынешний шаг очень важен для обеспечения будущего команды».

IPT попала в заголовки мировых СМИ в сентябре по ходу испанской веломногодневки Vuelta. Пропалестински настроенные демонстранты не раз мешали гонщикам команды, хотя в итоге страдали все участники многодневки. Несколько этапов пришлось сократить, а последний и вовсе отменить.

Интересно, что еще по ходу Vuelta Международный союз велосипедистов (UCI) просил господина Адамса снять команду с гонки ради общего блага, но он ответил отказом. Однако после того, как ряд команд пригрозили бойкотировать соревнования, в которых участвует IPT, а ее поставщик велосипедов компания Factor заявила, что разорвет отношения с «велоконюшней», если она не откажется от связей с Израилем, Сильван Адамс пошел на уступки.

Александр Петров