Полный кавалер золотой педали

Словенец Тадей Погачар украсил и так грандиозный сезон титулом, превратившим его в почти эксклюзивный для шоссейного велоспорта. К двум победам в самых престижных многодневных гонках — Giro d’Italia и Tour de France — Погачар добавил золото, добытое в групповой гонке чемпионата мира в Швейцарии способом, неожиданнее и эффектнее которого трудно придумать. От пелотона Погачар оторвался за сотню километров до финиша, а вторую половину этого отрезка преодолел в одиночестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тадей Погачар стал третьим в истории велогонщиком, кому удалось в течение одного года выиграть Tour De France, Giro d’Italia и золото чемпионата мира в групповой гонке

Фото: FABRICE COFFRINI / AFP Тадей Погачар стал третьим в истории велогонщиком, кому удалось в течение одного года выиграть Tour De France, Giro d’Italia и золото чемпионата мира в групповой гонке

Фото: FABRICE COFFRINI / AFP

Чемпионат мира, который прошел в Цюрихе, увенчало событие, обреченное стать очень заметной страницей в истории велоспорта. Настолько заметной, что, рассказывая L’Equipe про его героя, Эдди Меркс, пятикратный чемпион Tour de France, бельгийский титан жанра, обладающий в нем примерно таким же статусом, какой, допустим, у Пеле в футболе, сообщил, что сейчас, после такого подвига, точно ставит Тадея Погачара выше самого себя, хотя куда уж выше? Но подвиг-то и в самом деле заслуживал восхищения.

Собственно, даже не будь его, завершающийся сезон для Погачара можно было считать сказочно успешным. Он вернул себе звание победителя главной шоссейной многодневной велогонки — Tour de France, которое завоевывал в 2020 и 2021 годах, а потом дважды подряд отдавал датчанину Йонасу Вингегору.

Он стал первым за четверть с лишним века, кому удалось первенствовать в двух наиболее престижных многодневках — и французской в разгар лета, и состоявшейся чуть раньше, на излете весны итальянской, Giro d’Italia. Это при том, что уже сложилось мнение: в нынешнем веке с его куда более жестким, чем в прежнюю эпоху, допинг-контролем повторить «дубль» Марко Пантани 1998 года уже немыслимо — слишком невелик перерыв между двумя тяжелейшими испытаниями, чтобы к каждому подойти в оптимальной форме. Он выиграл несколько других высоко котирующихся состязаний, таких как гонка Льеж—Бастонь—Льеж.

Но швейцарский триумф добавил сказочному сезону оттенок почти абсолютной, что ли, эксклюзивности, заставив англоязычные медиаресурсы вспомнить об уже покрывшемся толстым слоем пыли термине triple crown. «Тройная корона» в шоссейном велоспорте — это победы по ходу сезона в двух самых престижных многодневках — Giro d’Italia и Tour de France — плюс золото групповой гонки чемпионата мира. На самом деле такой набор удавалось до сих пор собрать всего двум гонщикам, двум легендам. Последним был ирландец Стивен Роуч в 1987 году, первым — ну да, тот самый Эдди Меркс по прозвищу Каннибал в 1974-м. Погачар в свои только что, меньше недели назад, исполнившиеся 26 лет — молодость по меркам вида — проник в этот крохотный клуб. И проник так эффектно, что и отдельно взятая третья составляющая его «короны» будет, видимо, долго служить примером победы экстраординарной, не укладывающейся в шаблоны.

На самом деле никто из матерых обозревателей, освещавших гонку в окрестностях Цюриха — сложную, полную крутых подъемов,— не ожидал, что произойдет в ней за сто оставшихся до финиша километров.

Расклад был такой. Впереди — отряд из 16 смельчаков, решившихся на побег. В трех минутах за ними — пелотон со всеми фаворитами, включая и Тадея Погачара, и выглядевшего его основным конкурентом бельгийца Ремко Эвенепула: он в августе взял два золота Олимпиады в Париже, которую восстанавливавшийся словенец пропускал.

Три минуты — это немало. Но сотня километров — тем более, те, кто претендует на золото, взвинчивают темп, как правило, гораздо позже, иначе есть риск «сгореть» раньше времени. Именно поэтому атака, предпринятая Погачаром, на которую ни Эвенепул, ни другие асы не среагировали, была для всех шоком. Тянуло от нее бессмысленной авантюрой. Атаковал-то, по сути, в одиночку, с символической помощью быстро сдувшегося итальянца Андреа Баджоли.

Да и сам Погачар потом признавался: думал, что поступил глупо, что мчится к катастрофе. И ноги, в которые будто врезались причинявшие жуткую боль пули, на это намекали. Но тут рядышком возник Ян Тратник — соотечественник, державшийся в отрыве, но решивший, что лучше наступить на горло собственным амбициям и подождать партнера, «подтянуть» его наверх.

И Погачар, обрадовавшись такой удаче, обрел второе дыхание. Вскоре он был уже рядом с лидерами, а затем, когда те все-таки принялись сбрасывать скорость, укатил от них, найдя еще одного хорошо знакомого попутчика — выступающего с ним за команду UAE Team Emirates Павла Сивакова, россиянина, сменившего гражданство на французское.

Бок о бок они преодолели 40 км. Сиваков держался, сцепив зубы, словно и в самом деле ни за что не хотел отпускать этого монстра от себя, хотел пободаться с ним. Но отпустить и сдаться пришлось. Заключительные полсотни километров словенский гонщик солировал — зная, конечно, что проснувшийся пелотон потихоньку сокращает отставание, но уверенный в том, что созданного им запаса с лихвой должно хватить для «золотого» финиша. Ближайшего из преследователей — австралийца Бена О’Коннора — Тадей Погачар опередил на 34 секунды.

Алексей Доспехов