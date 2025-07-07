Педалям приделали ноги

Самая престижная многодневная велогонка мира Tour de France, стартовавшая 5 июля, попала в криминальные сводки. Банда злоумышленников под покровом ночи в воскресенье, 6 июля, прокралась в расположение команды Cofidis и похитила 11 велосипедов. Каждый из байков стоит около €13 тыс., так что общий ущерб, нанесенный команде, превышает €140 тыс. Команде пришлось сильно постараться, чтобы срочно обеспечить восемь своих гонщиков новыми велосипедами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Велокоманда Cofidis, выступающая на веломногодневке Tour De France, стартовавшем в минувшие выходные, сообщила о том, что стала жертвой преступления. В ночь с субботы на воскресенье какие-то любители легкой наживы, не привлекая к себе никакого внимания, похитили 11 велосипедов. Они просто взломали двери грузовика-технички, припаркованного у отеля, в котором остановилась команда, и унесли ценный груз. При этом в команде уверяют, что все должные меры безопасности были приняты. В частности, был нанят специальный сторож, однако выяснилось, что пользы от него не было никакой: страж велосипедов сказал, что ничего не видел и не слышал.

Комичная вроде бы история, но стоит отметить, что цена на велосипеды для профи достаточно высока. В Cofidis пояснили, что кастомные байки модели Look 795 Blade RS, используемые командой, стоят примерно по €13 тыс. за штуку. Иными словами, общий ущерб, нанесенный «велоконюшне», составляет примерно €143 тыс. А учитывая, что Cofidis не самая богатая команда тура (конюшни уровня UEA Team Emirates или INEOS привозят на гонки по три велосипеда на каждого гонщика и не так чувствительны к внезапным потерям техники), ей пришлось постараться, чтобы обеспечить восемь своих спортсменов инвентарем.

На помощь пришел производитель велосипедов, который по такому случаю в выходной день открыл свою фабрику в Невере и успел собрать замену украденным велосипедам.

Отметим, что кража велосипедов у профессиональных гонщиков — явление весьма распространенное. Ежегодно фиксируется несколько случаев, когда зазевавшийся велогонщик лишается железного коня. Обычно случаются, скажем так, спонтанные кражи. Ну просто потому, что спортсмены, бывает, оставляют велосипед без присмотра где-нибудь в фойе отеля. Далеко не всякий житель небогатого маленького городка может удержаться от соблазна ухватить дорогостоящее транспортное средство.

Но самые громкие кражи случаются в результате действий организованных групп. Так, в 2021 году сборная Италии, выступавшая на чемпионате мира по трековому велоспорту, лишилась сразу 20 байков. Некоторые из них стоили по €25 тыс. Одни только рули, отпечатанные на 3D-принтерах индивидуально под спортсменов, оценивались в €8,5 тыс. за штуку. Причем, как и в случае с Cofidis, принятые меры безопасности эффекта не дали — велосипеды увели из фургона, припаркованного на охраняемой стоянке. Их, правда, потом нашли. В Румынии. Местной полиции ради возвращения ценностей пришлось проводить спецоперацию, в ходе которой обыски было проведены по полутора десяткам адресов.

Бывали в деле кражи велосипедов и истории с погонями. Скажем, в прошлом году, по ходу гонки Милан—Сан-Ремо Сонни Колбрелли (в 2023 году он завершил карьеру и перешел на административную работу в команде Bahrain Victorious) стал участником целого боевика.

«Мы сидели в фойе, когда выбежал мужчина в трусах. Он кричал: "Велосипеды, велосипеды!"» — рассказывал Колбрелли.

Это оказался водитель фургона, увидевший, как какие-то люди взломали дверь машины. «Мы выскочили на улицу. Там какие-то юноши воровали наши байки. Они сели в машину и стали удирать. Я еле увернулся. Они скрылись в лесу, но я взял свою машину и погнался за ними»,— рассказывал Колбрелли. Никого он, правда, не догнал, но велосипеды отстоял. И с тех пор, поведал герой, его команда предпочитает хранить велосипеды прямо в номерах отелей.

Александр Петров