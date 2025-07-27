Первомаечник

Завершившейся в воскресенье, 27 июля, главной шоссейной велогонкой Tour De France словенец Тадей Погачар укрепил статус слишком очевидного короля современного велоспорта. Французскую многодневку еще совсем молодой Погачар выиграл в четвертый раз, вплотную приблизившись к рекордному в истории состязания показателю, а его превосходство над конкурентами было, как и год назад, подавляющим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Велосипедист на Tour de France

Фото: Benoit Tessier / Reuters Велосипедист на Tour de France

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Tour de France, соревнование, популярнее и значимее которого в велоспорте нет, в этом году вернуло одну из своих незыблемых традиций. Год назад ее пришлось нарушить: финишировать, как это принято, в сердце Парижа помешали начинавшаяся вскоре Олимпиада и суета, связанная с подготовкой к ее открытию. Так что попрощаться с культовой гонкой выпало Ницце. В 2025 году финиш состоялся там, где его привыкли видеть,— на Елисейских Полях. И под аккомпанемент привычного уже потока новостей, львиная доля которых связана с Тадеем Погачаром и попытками определить, уточнить степень его величия.

Словенцу, выступающему за команду UAE Team Emirates, всего 26 лет. По меркам шоссейного велоспорта, ценящего опыт,— ерунда, возраст чуть старше молодежного.

Однако перечень собранных им достижений уже таков, что на того, кто хотя бы на секунду задумается, прежде чем решить, стоит ли включать его в шорт-лист наиболее выдающихся гонщиков всех времен, посмотрят как на идиота: а как иначе?

В этом перечне множество всяких наград. Но в шоссейном велоспорте, чтобы понять, что собой представляет спортсмен, обычно достаточно взглянуть просто на его пальмарес в Tour de France: это испытание настолько сложное и престижное, что и одного его вполне хватает для резюме.

У Погачара нынешняя победа была четвертой во французской многодневке — после тех, что он одержал в 2020, 2021 и, перед этим дважды подряд позволив покрасоваться на верхушке генеральной классификации датчанину Йонасу Вингегору, 2024 годах. Четыре победы — это шаг до повторения рекордного показателя в истории Tour, который покорился четырем легендам из легенд разных эпох — французам Жаку Анкетилю с Бернаром Ино, бельгийцу Эдди Мерксу и испанцу Мигелю Индурайну.

Но если брать именно эпоху современную, охватывающую последние полтора десятилетия, когда в велоспорте после грандиозного скандала с лишенным всех семи чемпионских титулов Лэнсом Армстронгом объявили по-настоящему суровую войну допингу, то Погачар рекордсмен вместе с двухжильным британцем Крисом Фрумом. У того тоже набралось четыре триумфа на Tour de France в период с 2013 по 2017 год. В общем, шикарная цифра.

Но ее стоит кое-чем дополнить. Побеждают в Tour de France по-разному, и так, как Тадей Погачар,— не очень-то часто. Все его победы, кроме самой первой, которую он записал в актив, будучи, по сути, еще юнцом,— демонстрация колоссального превосходства над конкурентами, если не глобального, то по крайней мере в пиковый момент. И в этом смысле очередной Tour получился демонстрацией особенно яркой.

Дело даже не в огромном отрыве Тадея Погачара от оказавшегося в генеральной классификации ближе всех к словенцу Йонаса Вингегора, на расстоянии в четыре с половиной минуты, а в стилистике, с которой победа была добыта.

Все три недели, что длился Tour, особенно в горах — в Пиренеях и Альпах, невозможно было избавиться от ощущения, что он проходит под полным контролем Погачара: хочется — едет относительно спокойно, хочется — добавляет так, что никому из основных соперников не устоять.

Взял он в итоге аж четыре этапа. Вингегор несколько раз предпринимал отчаянные атаки, стараясь интригу оживить, но все тщетно: словенский феномен съедал его с потрохами.

Еще одна, помимо отрыва, иллюстрация доминирования Тадея Погачара — майки, в которые он наряжался. В Tour de France особая форма полагается лидерам различных классификаций. Погачар наряду с желтой завоевал еще и белую в красный горошек для сильнейшего горного гонщика, плюс некоторое время обладал зеленой — лучшему по очкам, которые выгрызают во время этапов на промежуточных финишах и просто на финише. Обычно такого рода активность свойственна велосипедистам, специализирующимся на спринтерских рывках и езде по равнине, где скорость важнее выносливости. Но Погачар образца 2025 года и в этом аспекте был безумно хорош.

Общее число лидерских маек различной окраски, которые ему довелось заработать на Tour de France хотя бы на короткий отрезок, достигло уже 149.

И это, между прочим, уже новый рекорд, без оговорок насчет совместного владения. Больше не было ни у кого, даже у тех монстров, которые все еще немножко опережают Погачара по количеству званий чемпиона главной многодневки.

Алексей Доспехов