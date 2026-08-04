Бюстгальтеры к осмотру

В велоспорте разворачивается увлекательный скандал. Голландский портал WielerFlits, посвященный велоспорту, выступил с заявлением о том, что ряд участниц женского Tour de France выражают беспокойство по поводу внезапно увеличившихся, вероятно не без помощи вкладок в бюстгальтеры, размеров груди некоторых соперниц. Дело в том, что ряд исследований показывает, что большая грудь заметно улучшает аэродинамический профиль велосипедистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ряд исследований показывает, что чем больше у велосипедистки грудь, тем быстрее она едет

Фото: Dario Belingheri / Getty Images Ряд исследований показывает, что чем больше у велосипедистки грудь, тем быстрее она едет

Фото: Dario Belingheri / Getty Images

Голландский портал WielerFlits 3 августа опубликовал материал, в котором утверждается, что многие участницы проходящей сейчас женской веломногодневки Tour de France обеспокоены тем, что их соперницы ради получения преимущества на трассе используют специальные подкладки в бюстгальтеры.

Вообще-то большая грудь и спорт высших достижений, как правило, вещи малосовместимые. Яркий пример — теннисистка Симона Халеп. Румынку природа одарила особенно щедро. При росте 168 см у нее была грудь шестого размера. От поклонников не было отбоя, но вот на корте дела шли не очень. В 2009 году спортсменка решилась на операцию по уменьшению груди. Мужская часть фан-базы взвыла от негодования, но результаты Халеп в теннисе пошли в гору. В итоге она может похвастать успешной карьерой, в которой было две победы на турнирах Большого шлема и звание первой ракетки мира.

Велоспорт — дело другое. Спортсменке не нужно мотаться из стороны в сторону, преодолевая инерцию того, что навесила на нее природа, а надо ехать прямо. И тут уже ключевую роль играют удельная мощность и аэродинамика. Ну, чисто автомобильный спорт: любители «Формулы-1» прекрасно знают, что малейшая промашка в аэродинамических расчетах способна свести на нет эффект даже от самого совершенного мотора.

Специалист по аэродинамике, профессор университета Хериот-Уатт (Эдинбург) Берт Блоккен, к которому WielerFlits обратился за разъяснениями, заявил, что проблема есть. Просмотрев фотографии одних и тех же спортсменок на разных этапах и разных гонках, он пришел к выводу, что размер груди у них отличался от случая к случаю. Как отличались и результаты. Вывод, к которому пришел господин Блокен: в скоростных гонках большая грудь дает преимущество. Объяснение простое: поток набегающего воздуха, сталкиваясь с грудью, отклоняется вниз и проходит между ног. В итоге снижается аэродинамическое сопротивление, создаваемое туловищем и бедрами. Какой именно, в секундах, выигрыш от этого получают велосипедистки, доподлинно неизвестно — исследований на этот счет не было. Зато были замеры на триатлонистах и триатлонистках. Они уже давно взяли за моду засовывать бутылку с водой в карман на груди. В 2024 году в издании ScienceDirect была опубликована статья, авторы которой пришли к выводу, что бутылка способна снизить сопротивление воздуха на 3,6% и дать в итоге выигрыш в 0,78 секунды на каждый километр. В гонках, где нужно карабкаться в гору, это значения не имеет. А на этапах, где подъемы штурмовать не надо, прибавка может быть решающей. Мужчины — участники того же Tour de France, в отличие от триатлонистов, бутылки с водой на груди не возят, а вот у спортсменок есть природный заменитель.

Нельзя сказать, что особенность женского велоспорта, на которую обратил внимание WielerFlits, стала сюрпризом для Международного союза велосипедистов (UCI). Там давно в курсе аэродинамических уловок и даже внесли в регламент пункт, запрещающий размещение каких-то предметов на груди. Другой вопрос, что пункт этот не работает, когда дело касается женщин. С мужчинами все проще — спортсмены выступают в облегающих джерси, и если под него что-то засунуть, то будет сразу видно. А вот требовать от дам предъявить бюстгальтеры к осмотру пока еще никто не решился. К тому же непонятно, как быть, если спортсменка решит, скажем, увеличить грудь.

Александр Петров