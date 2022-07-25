Датский велосипедист поднялся на вершину

Tour de France, главная среди велогонок, закончилась очень убедительной победой гонщика, про существование которого еще пару лет назад мало кто знал. Датчанин Йонас Вингегор опередил в общем зачете победителя двух предыдущих релизов многодневки словенца Тадея Погачара на три с половиной минуты. Для России эта Tour тоже оказалась по ее меркам очень успешной. Впервые за много лет отечественный велогонщик — Александр Власов — финишировал в генеральной классификации не так уж далеко от подиума, на пятой позиции.
Йонас Вингегор за три года проделал путь от мало кому известного гонщика до победителя Tour de France
Фото: Thibault Camus / AP
Финишировавшая вчера Tour de France превратила в одного из самых узнаваемых спортсменов мира человека, имя которого на излете прошлого десятилетия слышали, наверное, только те, кто погружен в шоссейный велоспорт так глубоко, что внимательно следит даже за гонками второго эшелона. Они долго оставались «потолком» Йонаса Вингегора — парня из крохотной рыбацкой деревушки не севере Ютландии. Он и сам, уже почти обеспечив себе победу в Tour, признавался, что, по сути, заново осваивал — на элитном уровне — велоспорт, после того как в 2019 году, в 22, наконец попал в солидную профессиональную команду Jumbo-Visma. Ее руководители, видимо, и не подозревали, что подписали контракт не с рядовым бойцом, чей удел — помогать звездам, а гонщиком, благодаря которому группа скоро добьется большого триумфа.
Впрочем, некоторое время Йонас Вингегор держался в тени. В Jumbo-Visma, когда дело доходило до многодневок, продолжали, естественно, делать ставку на матерого словенца Приможа Роглича, а в другой команде, казалось, появился талант, который, похоже, обречен царить в ней годами. Речь о соотечественнике Роглича Тадее Погачаре из UAE Team Emirates, выигравшем две предыдущие Tour.
Прошлогодняя французская многодневка, дебютная для Вингегора, собственно, и заставила впервые говорить о нем как о велосипедисте со способностями все-таки гораздо выше средних. По ходу той Tour de France сошел после падения Роглич, который, по идее, должен был по крайней мере пытаться бороться с Погачаром, и роль первого номера команды внезапно досталась скромному датчанину. И тут выяснилось, что он вполне освоился в элите и в тех жестких условиях, которые предлагаются участникам особенной гонки. Вингегор не скисал в горах, держал темп. Напрячь Погачара, строго говоря, у него не вышло, но и второе место выглядело замечательным достижением, учитывая бэкграунд того, кому оно досталось. А через год Йонас Вингегор совершил нечто совсем уж удивительное.
Теперь он, конечно, котировался выше, чем в 2021-м, но все равно мало кому могло прийти в голову, что датчанин способен обскакать не теряющего тонус Тадея Погачара. А он не просто обскакал его, а добился победы, по убедительности, по стилистке напоминающей ту, что Погачар одержал на прошлой Tour. Вингегор уступал ему только на «разгонной» части многодневки. Стоило же пелотону въехать в горы, как стало очевидно, что на сей раз датчанин гораздо сильнее. Он оторвался еще на второй неделе, в Альпах, а третью, пиренейскую, потратил на то, чтобы доказать, что ни 40-градусная жара, ни потеря некоторых ведущих ассистентов — в частности, все того же невезучего Роглича — не могут ему помешать.
Тадей Погачар очень старался. Однако все его атаки были бесполезны. Йонас Вингегор легко с ними справлялся, а сам под занавес Tour отметился двумя яркими эпизодами. Первый — это восхитивший всех, кто освещал Tour, акт fair play на 18-м этапе. Погачар во время него пережил падение, но Вингегор, вместо того чтобы воспользоваться бедой конкурента и увеличить отрыв, подождал словенца, чтобы тот не затерялся в арьергарде, и все равно потом на финише уехал вперед.
Второй — гонка с раздельным стартом в субботу. «Разделка», тем более на маршруте с рельефом отнюдь не плоским,— тот жанр, в котором Погачар жутко хорош. Она смотрелась его шансом. Но Йонас Винегегор и тут был лучше. Он завершил «разделку» вторым сразу вслед за бельгийцем Ваутом ван Артом, партнером по команде, Погачар — третьим.
Эта Tour de France должна запомниться и тем, кому была интересна ее российская составляющая. Отечественные гонщики когда-то играли заметные роли в многодневке, но было это давным-давно. Последним из них, кто представлялся ровней лидерам, являлся, пожалуй, Денис Меньшов. В 2010 году он сумел приехать на третьем месте в генеральной классификации, которое после допинговой дисквалификации победителя — испанца Альберто Контадора — даже превратилось во второе. На время превратилось, потому что и Меньшова потом, после перепроверки проб, настигла та же судьба, что и Контадора.
После этого было еще неплохое, позволившее забраться в хвост топ-десятки, выступление Ильнура Закарина в 2018 году. Но оно не отменило общего ощущения кризиса российского велоспорта.
В 2022 году россиянин наконец снова очутился поблизости от подиума. 26-летний Александр Власов из Bora-Hansgrohe довольно ровно провел всю Tour, не проседал даже на экстремальных участках и в итоге добрался до финиша в пятерке. По сегодняшним меркам это почти прорыв.
Общий зачет Tour de France 2022
1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) — 79:32.29. 2. Тадей Погачар (Словения, Team Emirates) — отставание 3.34. 3. Герайнт Томас (Великобритания, Ineos Grenadiers) — 8.13. 4. Давид Гауду (Франция, Groupama-FDJ) — 13.56. 5. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) —16.37.