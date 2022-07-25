Датский велосипедист поднялся на вершину

Tour de France, главная среди велогонок, закончилась очень убедительной победой гонщика, про существование которого еще пару лет назад мало кто знал. Датчанин Йонас Вингегор опередил в общем зачете победителя двух предыдущих релизов многодневки словенца Тадея Погачара на три с половиной минуты. Для России эта Tour тоже оказалась по ее меркам очень успешной. Впервые за много лет отечественный велогонщик — Александр Власов — финишировал в генеральной классификации не так уж далеко от подиума, на пятой позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йонас Вингегор за три года проделал путь от мало кому известного гонщика до победителя Tour de France

Фото: Thibault Camus / AP Йонас Вингегор за три года проделал путь от мало кому известного гонщика до победителя Tour de France

Фото: Thibault Camus / AP

Финишировавшая вчера Tour de France превратила в одного из самых узнаваемых спортсменов мира человека, имя которого на излете прошлого десятилетия слышали, наверное, только те, кто погружен в шоссейный велоспорт так глубоко, что внимательно следит даже за гонками второго эшелона. Они долго оставались «потолком» Йонаса Вингегора — парня из крохотной рыбацкой деревушки не севере Ютландии. Он и сам, уже почти обеспечив себе победу в Tour, признавался, что, по сути, заново осваивал — на элитном уровне — велоспорт, после того как в 2019 году, в 22, наконец попал в солидную профессиональную команду Jumbo-Visma. Ее руководители, видимо, и не подозревали, что подписали контракт не с рядовым бойцом, чей удел — помогать звездам, а гонщиком, благодаря которому группа скоро добьется большого триумфа.

Впрочем, некоторое время Йонас Вингегор держался в тени. В Jumbo-Visma, когда дело доходило до многодневок, продолжали, естественно, делать ставку на матерого словенца Приможа Роглича, а в другой команде, казалось, появился талант, который, похоже, обречен царить в ней годами. Речь о соотечественнике Роглича Тадее Погачаре из UAE Team Emirates, выигравшем две предыдущие Tour.

Прошлогодняя французская многодневка, дебютная для Вингегора, собственно, и заставила впервые говорить о нем как о велосипедисте со способностями все-таки гораздо выше средних. По ходу той Tour de France сошел после падения Роглич, который, по идее, должен был по крайней мере пытаться бороться с Погачаром, и роль первого номера команды внезапно досталась скромному датчанину. И тут выяснилось, что он вполне освоился в элите и в тех жестких условиях, которые предлагаются участникам особенной гонки. Вингегор не скисал в горах, держал темп. Напрячь Погачара, строго говоря, у него не вышло, но и второе место выглядело замечательным достижением, учитывая бэкграунд того, кому оно досталось. А через год Йонас Вингегор совершил нечто совсем уж удивительное.

Теперь он, конечно, котировался выше, чем в 2021-м, но все равно мало кому могло прийти в голову, что датчанин способен обскакать не теряющего тонус Тадея Погачара. А он не просто обскакал его, а добился победы, по убедительности, по стилистке напоминающей ту, что Погачар одержал на прошлой Tour. Вингегор уступал ему только на «разгонной» части многодневки. Стоило же пелотону въехать в горы, как стало очевидно, что на сей раз датчанин гораздо сильнее. Он оторвался еще на второй неделе, в Альпах, а третью, пиренейскую, потратил на то, чтобы доказать, что ни 40-градусная жара, ни потеря некоторых ведущих ассистентов — в частности, все того же невезучего Роглича — не могут ему помешать.

Тадей Погачар очень старался. Однако все его атаки были бесполезны. Йонас Вингегор легко с ними справлялся, а сам под занавес Tour отметился двумя яркими эпизодами. Первый — это восхитивший всех, кто освещал Tour, акт fair play на 18-м этапе. Погачар во время него пережил падение, но Вингегор, вместо того чтобы воспользоваться бедой конкурента и увеличить отрыв, подождал словенца, чтобы тот не затерялся в арьергарде, и все равно потом на финише уехал вперед.

Второй — гонка с раздельным стартом в субботу. «Разделка», тем более на маршруте с рельефом отнюдь не плоским,— тот жанр, в котором Погачар жутко хорош. Она смотрелась его шансом. Но Йонас Винегегор и тут был лучше. Он завершил «разделку» вторым сразу вслед за бельгийцем Ваутом ван Артом, партнером по команде, Погачар — третьим.

Эта Tour de France должна запомниться и тем, кому была интересна ее российская составляющая. Отечественные гонщики когда-то играли заметные роли в многодневке, но было это давным-давно. Последним из них, кто представлялся ровней лидерам, являлся, пожалуй, Денис Меньшов. В 2010 году он сумел приехать на третьем месте в генеральной классификации, которое после допинговой дисквалификации победителя — испанца Альберто Контадора — даже превратилось во второе. На время превратилось, потому что и Меньшова потом, после перепроверки проб, настигла та же судьба, что и Контадора.

После этого было еще неплохое, позволившее забраться в хвост топ-десятки, выступление Ильнура Закарина в 2018 году. Но оно не отменило общего ощущения кризиса российского велоспорта.

В 2022 году россиянин наконец снова очутился поблизости от подиума. 26-летний Александр Власов из Bora-Hansgrohe довольно ровно провел всю Tour, не проседал даже на экстремальных участках и в итоге добрался до финиша в пятерке. По сегодняшним меркам это почти прорыв.

Алексей Доспехов