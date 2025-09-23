Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Израильская велокоманда откажется от флага под давлением спонсора

Компания Factor, занимающаяся производством велосипедов, разорвет контракт с командой Israel — Premier Tech, если она не сменит название и продолжит выступать под израильской лицензией. Об этом порталу Cyclingnews рассказал директор Factor Роб Гителис.

После пропалестинских протестов во время многодневной велогонки Vuelta господин Гителис встретился с владельцем команды Сильваном Адамсом. Последний, по данным Cyclingnews, поддержал идею о смене названия, но выразил надежду, что команда продолжит представлять Израиль. Правда, в итоге новое название команды и смена флага предварительно согласованы, сообщает источник. При этом окончательные детали еще не определены.

Согласно правилам Международного союза велосипедистов (UCI), команды должны зарегистрировать смену лицензии до 15 октября.

В Israel — Premier Tech рассказали Cyclingnews, что в данный момент команда планирует брендинг на 2026 год. О любых изменениях будет сообщено «в надлежащее время».

Ранее в сентябре последний этап Vuelta был отменен из-за пропалестинских протестов. Велосипедисты Israel-Premier Tech из соображений безопасности провели часть гонки без надписи «Israel» на форме. При этом название команды не было изменено.

Таисия Орлова

Как спортсмены публично выражали собственные политические взгляды

16 февраля 2016 года после матча футбольной Лиги Европы с турецким «Фенербахче» полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением президента России Владимира Путина и надписью «самый вежливый президент». UEFA открыл дело в отношении «Локомотива» по результатам изучения инцидента

Фото: AP / Emrah Gurel

В феврале 2016 года российский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев по дороге из Нью-Йорка домой в Челябинск опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию, где на нем надета футболка с изображением Нестора Махно и надписью «Воля або смерть»

Фото: Сергей Ковалев

В декабре 2015 американский борец смешанных единоборств Джефф Монсон вышел на бой с камерунцем Дональдом Нджатахом в красной футболке с изображением президента России Владимира Путина. За месяц до этого спортсмен получил российское гражданство

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В 2015 году в Стокгольме украинский боец смешанного стиля Никита Крылов вышел на официальное взвешивание в майке с надписью «Х#й войне». Таким образом спортсмен выразил протест против боевых действий на Украине

Фото: UFC FOX

В 2014 году на закрытии Паралимпиады украинская биатлонистка Людмила Павленко выехала на арену в украинском венке и футболке в цветах национального флага с надписью «Мир» на русском и английском языках

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На чемпионате мира по легкой атлетике в Москве 2013 года прыгунья в высоту Эмма Грин Трегаро и бегунья Моа Хельмер покрасили ногти в цвета радужного флага — символа движения в защиту геев и лесбиянок

Фото: AP / Martin Meissner

В 2012 году футболист сборной Южной Кореи Пак Чон У был дисквалифицирован за то, что во время олимпийского матча со сборной Японии он продемонстрировал трибунам знак, окрашенный в национальные цвета с надписью «Докдо является нашей территорией». Таким образом он выразил свою позицию по поводу спорных островов на границах двух стран

Фото: AP / Jon Super, File

В 2008 году сербский пловец Милорад Чавич, победивший на чемпионате Европы на дистанции 50 метров баттерфляем, вышел на церемонию награждения в футболке «Косово – это Сербия». После этого он был отстранен от участия в первенстве

Фото: AP / Michael Sohn, File

В 2008-м году польский тяжелоатлет Симон Колецки, завоевавший серебряную медаль среди мужчин в весе до 94 килограммов на 29-х Олимпийских играх в Пекине, обрил перед соревнованиями голову в знак солидарности с тибетскими монахами

Фото: Reuters

Во время операции НАТО в Югославии, футболист Лацио Синиша Михайлович выходил на каждый матч с черной траурной повязкой. Забивая голы, он снимал игровую футболку, под которой у него красовалась надпись «Хватит бомбить Белград!» или перечеркнутый крест-накрест силуэт авиабомбы

Фото: AP / Plinio Lepri

Британский футболист Робби Фаулер, забив второй гол в ворота норвежской команды Brann Bergen в марте 1997 года, стянул с себя футболку с логотипом спонсора, под которой обнаружилась другая, красная, с надписью «С 1995 года уволено 500 ливерпульских докеров»

Фото: Michael Cooper / Allsport / Getty Images

На олимпийских играх 1968 года американские атлеты Томми Смит и Джон Карлос вышли на церемонию награждения в черных перчатках в знак протеста против расизма в США

Фото: AP

