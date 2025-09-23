Израильская велокоманда откажется от флага под давлением спонсора

Компания Factor, занимающаяся производством велосипедов, разорвет контракт с командой Israel — Premier Tech, если она не сменит название и продолжит выступать под израильской лицензией. Об этом порталу Cyclingnews рассказал директор Factor Роб Гителис.

После пропалестинских протестов во время многодневной велогонки Vuelta господин Гителис встретился с владельцем команды Сильваном Адамсом. Последний, по данным Cyclingnews, поддержал идею о смене названия, но выразил надежду, что команда продолжит представлять Израиль. Правда, в итоге новое название команды и смена флага предварительно согласованы, сообщает источник. При этом окончательные детали еще не определены.

Согласно правилам Международного союза велосипедистов (UCI), команды должны зарегистрировать смену лицензии до 15 октября.

В Israel — Premier Tech рассказали Cyclingnews, что в данный момент команда планирует брендинг на 2026 год. О любых изменениях будет сообщено «в надлежащее время».

Ранее в сентябре последний этап Vuelta был отменен из-за пропалестинских протестов. Велосипедисты Israel-Premier Tech из соображений безопасности провели часть гонки без надписи «Israel» на форме. При этом название команды не было изменено.

Таисия Орлова