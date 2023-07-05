Горы им в помощь

Стартовавшая в минувший уикенд главная велогонка — Tour de France — вполне может превратиться в соперничество между двумя представляющимися слишком явными ее фаворитами — выигравшим французскую многодневку в 2020 и 2021 годах словенцем Тадеем Погачаром из UAE Team Emirates и опередившим его в 2022-м датчанином Йонасом Вингегором из Jumbo-Visma. Оба молодых спортсмена по ходу сезона находились в прекрасной форме, и обоим явно подходят особенности маршрута нынешнего Tour, в котором преобладают сложные горные этапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель Tour De France 2020 и 2021 годов Тадей Погачар (на переднем плане) и опередивший его в 2022 году Йонас Вингегор (справа) вновь являются главными претендентами на первое место в общем зачете престижной многодневной велогонки

Фото: AP Победитель Tour De France 2020 и 2021 годов Тадей Погачар (на переднем плане) и опередивший его в 2022 году Йонас Вингегор (справа) вновь являются главными претендентами на первое место в общем зачете престижной многодневной велогонки

Фото: AP

Состоявшийся во вторник четвертый этап нынешнего Tour de France, от Дакса до Ногаро, был первым, дистанция которого полностью проходила по территории Франции. Организаторы многодневки, чтобы подчеркнуть ее трансъевропейский, что ли, характер, величину масштаба, часто устраивают заграничный старт. На сей раз его подарили Испании, точнее, Бильбао и Басконии, в которой Tour задержался на три дня, прежде чем перебраться на свою родину. Так что тут ничего особенного.

Особенность в другом. Тенденция к росту количества гор на маршруте многодневки появилась давно. Но в 2023 году она проявляется, пожалуй, ярко как никогда.

Tour de France состоит из 21 этапа. И всего восемь из них, включая вторничный, официально именуются flat — плоскими, равнинными. На таких, как правило, что-то интересное происходит лишь на финише, в спринтерских разборках. Чистых горных, в Пиренеях, Центральном массиве, Альпах и Вогезах, ровно столько же, половина — с финишем в подъем, сулящим крутейшие приключения в попытке подняться в генеральной классификации, а также жуткие траты сил и энергии. Еще есть одна разделка и четыре этапа, которые принято называть «холмистыми». Некоторые по сложности не слишком отличаются от горных. Причем к ним относились и два стартовых, басконских, хотя в традиции Tour de France всегда был спокойный разгон. Теперь гонщиков его лишили, заставив включаться сразу же.

Во Францию лидером многодневки прибыл британец Адам Йейтс из UAE Team Emirates. Но, разумеется, все дискуссии, касающиеся главной интриги многодневки, по-прежнему вертятся вокруг двух других гонщиков — партнера Йейтса по команде Тадея Погачара и Йонаса Вингегора из Jumbo-Visma.

Погачар, 24-летний вундеркинд, ошеломил всех в 2020 году, выиграв свой дебютный в недолгой на тот момент профессиональной карьере Tour de France, а в 2021-м успех повторил. Вингегор, который чуть старше словенца (ему 26), ошеломил всех стремительностью пути от полной безвестности, участия во второсортных состязаниях к статусу суперзвезды. Он проделал его за пару лет, а в прошлом году убедительно обыграл казавшегося уже почти что неуязвимым Погачара на Tour.

В том, что во всех букмекерских конторах они котируются на фоне конкурентов примерно так же высоко, как «Реал» с «Барселоной» котируются на фоне соперников перед началом любого чемпионата Испании, нет ничего странного. Обоим специфика маршрута Tour de France вполне подходит. И Тадей Погачар, и Йонас Вингегор горы любят и умеют терпеть.

При этом весной они демонстрировали сумасшедшую форму, выигрывая состязание за состязанием в каких угодно форматах — и многодневные гонки, и классические однодневки, с заковыристым рельефом и рельефом попроще. В случае с Вингегором эксперты прежде всего обращают внимание на Criterium de Dauphine. Эта гонка продолжительностью в неделю считается чем-то вроде разминки или ключевого теста перед Tour de France. Так вот, датчанин выиграл ее, оторвавшись от ближайшего конкурента — того же Адама Йейтса — практически на две с половиной минуты. Это гигантское, феноменальное, по сути, преимущество.

Тадей Погачар в Criterium de Dauphine не участвовал. В апреле, находясь в шикарном тонусе, позволяющем без труда разделываться с любыми соперниками, включая того же Вингегора, он неудачно упал на гонке Бастонь—Льеж—Бастонь и сломал запястье. Пришлось лечиться и восстанавливаться.

Собственно, этот факт был единственным аргументом для тех, кто с осторожностью смотрел на ближайшие перспективы словенца, успевшего «разогреться» перед Tour лишь на национальном чемпионате. Но, судя по всему, Погачар не выдавал желаемое за действительное, когда говорил, что перелом нисколько не помешал ему подойти к легендарной французской многодневке в оптимальном состоянии. Во всяком случае, басконскую ее часть он проехал весьма бодро и даже успел создать запас прочности относительно Вингегора. Скорее, правда, символический, учитывая, сколько еще всяких испытаний ждет велосипедистов,— в 11 секунд.

Алексей Доспехов