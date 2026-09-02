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Тадей Погачар удачно перенес операцию

Пятикратный победитель Tour de France Тадей Погачар успешно перенес операцию на ключице. Несколько дней словенский велогонщик будет оставаться под наблюдением врачей, а затем приступит к восстановлению. Напомним, что словенец получил серьезную травму в минувшую субботу по ходу этапа испанской многодневки Vuelta. При этом Погачар уверенно лидировал по ходу гонки. К субботнему этапу его отрыв от ближайшего преследователя достигал почти четырех минут, и практически не было сомнений в том, что он станет чемпионом. Но контакт с соперником в толчее, из-за которого словенец потерял равновесие, стоил ему титула. У Погачара, как отметили в его команде UAE Team Emirates XRG, были диагностированы «сотрясение мозга, смещенный перелом левой ключицы, стабильный перелом шейного позвонка C7 и множественные ссадины». В команде сразу сообщили, что операции не избежать, но отметили, что ее отложили на пару дней, чтобы убедиться, что у спортсмена не проявятся неврологические симптомы.

Отметим, что Vuelta, наряду с Tour de France и Giro d’Italia входящая в Гранд-тур, была единственной топовой гонкой никогда Погачару не покорявшейся. В истории было всего восемь гонщиков, которым за карьеру удавалось победить на всех трех «мейджорах».

Арнольд Кабанов

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