Пловец Пригода и велогонщица Бурлакова признаны спортсменами года в России

Пловец Кирилл Пригода и велогонщица Яна Бурлакова стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсмены года.

На чемпионате мира по водным видам спорта Кирилл Пригода завоевал золото в смешанной и мужской комбинированной эстафетах 4х100 метров, а также личное серебро на дистанции 50 метров брассом. Яна Бурлакова стала серебряным призером чемпионата мира в гите на дистанции 1000 м.

Тренером года признан Виталий Макаров, возглавляющий сборную России по дзюдо. На чемпионате мира 2025 года российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, выиграли три золотые и две бронзовые награды и заняли второе место в медальном зачете.

Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2025 год проходит в здании министерства спорта России. Победителя в каждой номинации определяет экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. Каждый лауреат получает премию в размере 1 млн рублей.

Таисия Орлова