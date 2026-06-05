Международный союз велосипедистов допустил россиян до командных турниров

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение вступает в силу 1 июля. Россияне смогут выступить в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди спортсменов до 23 лет. Турнир пройдет с 7 по 12 июля в немецком Котбусе.

Кроме того, UCI снял все санкции с белорусских велосипедистов — теперь они смогут соревноваться с флагом и гимном в личных и командных турнирах. Союз последовал рекомендациям Международного олимпийского комитета от 7 мая.

Таисия Орлова