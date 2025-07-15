Фаворит в засаде
В первой половине Tour de France Тадей Погачар оторвался от главных конкурентов
Первая половина главной среди шоссейных велогонок Tour de France вывела в формальные лидеры ирландца Бена Хили, а в фактические — словенца Тадея Погачара. Погачар, выигравший великую многодневку трижды, в том числе год назад, отлично провел десять ее этапов и даже создал отрыв от самых опасных конкурентов перед насыщенной сложными горными маршрутами второй половиной.
После первой половины Tour de France мало кто сомневается в том, что словенский гонщик Тадей Погачар в четвертый раз выиграет самую престижную многодневку
Фото: Tim De Waele / Getty Images
Стартовая половина Tour de France завершилась первым в этой многодневке горным этапом. Пелотон преодолевал перевалы в Центральном массиве, а завершилось все пробегом группы гонщиков и победным финишем британца Саймона Йейтса. Хотя ничуть не меньше внимания, чем ему, досталось Бену Хили. Не было такого медиаресурса, который внимательно следит за велоспортом, чтобы не отметил: представителю Ирландии не удавалось возглавить общий зачет Tour, да хотя бы на денек, почти четыре десятилетия — с 1987 года, когда выступал легендарный Стефен Рош. А Хили возглавил — и получил возможность погреться в лучах славы.
Хотя все, кто разбирается в велоспорте и особенностях Tour de France, понимали, конечно, что его лидерство, скорее всего, формальное. Пройдет немного времени — и придется с ним расставаться. А все дело в том, что вторая половина Tour по традиции куда сложнее первой. На ней горных этапов уже пруд пруди, в основном из них и состоит. И это другие горы, выше: не Центральный массив, а Пиренеи и Альпы. Хили в таких условиях не герой.
А лидер фактический — тот, кто менее чем в 30 секундах за ним. Ну, разумеется, это словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates, который к своим 26 годам накопил шикарный послужной список. Он включает и три победы в Tour de France. Две Погачар одержал в совсем уж нежном (по меркам велоспорта) возрасте, в 2020 и 2021 годах. Третья — прошлогодняя и особенно ценная. Погачар до нее дважды уступил датчанину Йонасу Вингегору из Visma-Lease a Bike, а реванш всегда особенно сладок. Тем более ценности ему добавил беспрецедентный для нынешнего века трюк, исполненный словенцем. Перед Tour он первенствовал в идущей по рангу за ним многодневке — Giro d’Italia. А сочетать французскую и итальянскую гонки, в обоих пытаясь добыть главный приз, давным-давно никто не решался — чересчур изнурительные испытания.
В текущем сезоне Тадей Погачар обошелся без экспериментов, к Tour de France подошел в отличной форме, а оставшийся позади отрезок состязания провел по-гроссмейстерски.
То, что у него сил вагон, Погачар показал, взяв два этапа благодаря ускорениям в подъем. На остальных уверенно контролировал наиболее опасных конкурентов. А в разделке уступил только королю этого жанра, двукратному чемпиону парижской Олимпиады бельгийцу Ремко Эвенепулу из Soudal-Quick-Step. Единственная неприятность — потеря сломавшего ребро партнера и помощника по команде португальца Жуана Алмейды. И запас прочности перед оппонентами у Погачара уже достаточно солидный.
Йонас Вингегор отстает от Тадея Погачара на минуту и 46 секунд. Это такой отрыв, что, по сути, дарит Погачару даже право на какую-нибудь крупную ошибку, момент слабости. Хотя предыдущие этапы прозрачно намекнули, что ошибок он допускать вообще не собирается. Это Вингегор был вынужден тянуться за ним, чтобы не отпустить. И не всегда выходило удачно.
У Ремко Эвенепула отставание скромнее — ровно минута. И те, кто болеет за него, наверняка надеются на вторую разделку. Она состоится 18 июля в Пиренеях. Но штука в том, что Эвенепул до сих пор не доказал, что научился в горах ездить так же хорошо, как на равнине, а разделка тоже будет с непростым рельефом. Крутые подъемы с крутыми спусками — то, что показано не ему, а Погачару.