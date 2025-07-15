Фаворит в засаде

Первая половина главной среди шоссейных велогонок Tour de France вывела в формальные лидеры ирландца Бена Хили, а в фактические — словенца Тадея Погачара. Погачар, выигравший великую многодневку трижды, в том числе год назад, отлично провел десять ее этапов и даже создал отрыв от самых опасных конкурентов перед насыщенной сложными горными маршрутами второй половиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После первой половины Tour de France мало кто сомневается в том, что словенский гонщик Тадей Погачар в четвертый раз выиграет самую престижную многодневку

Фото: Tim De Waele / Getty Images После первой половины Tour de France мало кто сомневается в том, что словенский гонщик Тадей Погачар в четвертый раз выиграет самую престижную многодневку

Фото: Tim De Waele / Getty Images

Стартовая половина Tour de France завершилась первым в этой многодневке горным этапом. Пелотон преодолевал перевалы в Центральном массиве, а завершилось все пробегом группы гонщиков и победным финишем британца Саймона Йейтса. Хотя ничуть не меньше внимания, чем ему, досталось Бену Хили. Не было такого медиаресурса, который внимательно следит за велоспортом, чтобы не отметил: представителю Ирландии не удавалось возглавить общий зачет Tour, да хотя бы на денек, почти четыре десятилетия — с 1987 года, когда выступал легендарный Стефен Рош. А Хили возглавил — и получил возможность погреться в лучах славы.

Хотя все, кто разбирается в велоспорте и особенностях Tour de France, понимали, конечно, что его лидерство, скорее всего, формальное. Пройдет немного времени — и придется с ним расставаться. А все дело в том, что вторая половина Tour по традиции куда сложнее первой. На ней горных этапов уже пруд пруди, в основном из них и состоит. И это другие горы, выше: не Центральный массив, а Пиренеи и Альпы. Хили в таких условиях не герой.

А лидер фактический — тот, кто менее чем в 30 секундах за ним. Ну, разумеется, это словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates, который к своим 26 годам накопил шикарный послужной список. Он включает и три победы в Tour de France. Две Погачар одержал в совсем уж нежном (по меркам велоспорта) возрасте, в 2020 и 2021 годах. Третья — прошлогодняя и особенно ценная. Погачар до нее дважды уступил датчанину Йонасу Вингегору из Visma-Lease a Bike, а реванш всегда особенно сладок. Тем более ценности ему добавил беспрецедентный для нынешнего века трюк, исполненный словенцем. Перед Tour он первенствовал в идущей по рангу за ним многодневке — Giro d’Italia. А сочетать французскую и итальянскую гонки, в обоих пытаясь добыть главный приз, давным-давно никто не решался — чересчур изнурительные испытания.

В текущем сезоне Тадей Погачар обошелся без экспериментов, к Tour de France подошел в отличной форме, а оставшийся позади отрезок состязания провел по-гроссмейстерски.

То, что у него сил вагон, Погачар показал, взяв два этапа благодаря ускорениям в подъем. На остальных уверенно контролировал наиболее опасных конкурентов. А в разделке уступил только королю этого жанра, двукратному чемпиону парижской Олимпиады бельгийцу Ремко Эвенепулу из Soudal-Quick-Step. Единственная неприятность — потеря сломавшего ребро партнера и помощника по команде португальца Жуана Алмейды. И запас прочности перед оппонентами у Погачара уже достаточно солидный.

Йонас Вингегор отстает от Тадея Погачара на минуту и 46 секунд. Это такой отрыв, что, по сути, дарит Погачару даже право на какую-нибудь крупную ошибку, момент слабости. Хотя предыдущие этапы прозрачно намекнули, что ошибок он допускать вообще не собирается. Это Вингегор был вынужден тянуться за ним, чтобы не отпустить. И не всегда выходило удачно.

У Ремко Эвенепула отставание скромнее — ровно минута. И те, кто болеет за него, наверняка надеются на вторую разделку. Она состоится 18 июля в Пиренеях. Но штука в том, что Эвенепул до сих пор не доказал, что научился в горах ездить так же хорошо, как на равнине, а разделка тоже будет с непростым рельефом. Крутые подъемы с крутыми спусками — то, что показано не ему, а Погачару.

Алексей Доспехов