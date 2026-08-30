Тадей Погачар остался без титула

Пятикратный победитель Tour De France Тадей Погачар выбыл из строя на длительный срок. Словенец упал по ходу состоявшегося 29 августа этапа испанской многодневки Vuelta. Причем так неудачно, что сломал ключицу, и теперь ему потребуется операция. Таким образом, Погачар, уверенно лидировавший в гонке, упустил отличный шанс собрать полный комплект из побед в гонках, входящих в Гранд-тур. Помимо Tour de France и Vuelta в него включают еще Giro d’Italia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bruna Casas / Reuters Фото: Bruna Casas / Reuters

Знаменитый словенский велогонщик Тадей Погачар выбыл из последней в сезоне гонки, входящей в Гранд-тур,— Vuelta. Погачар, несмотря на то что в его активе сразу пять выигранных Tour de France (2020–2021, 2024–2026) и одна победа на Giro d’Italia (2024), испанскую многодневку никогда не выигрывал. В этом году, однако, он был очень близок к тому, чтобы добыть недостающую награду. Отметим, что все три топ-многодневки за карьеру удавалось выиграть только восьмерым спортсменам (за один сезон такой хет-трик провернуть не удавалось никому).

Погачар уверенно лидировал по ходу гонки. К субботнему этапу его отрыв от ближайшего преследователя достигал уже 3 минут и 50 секунд. И это всего за четыре этапа до намеченного на 2 сентября финиша. Но победа от Погачара в итоге ускользнула.

В толчее он зацепил плечом одного из соперников и упал. Спортсмен было поднялся, попытался вернуться в гонку, но, только протянув руку к велосипеду, выкрикнул: «Нет!» — и снова сел. Гонщика доставили в госпиталь.

Позже медицинский директор команды UAE Team Emirates-XRG, за которую выступает Погачар, Адриан Ротунно сообщил, что у словенца диагностировано «сотрясение мозга, смещенный перелом левой ключицы, стабильный перелом шейного позвонка C7 и множественные ссадины». Как отметил Адриан Ротунно, на данный момент важно, что никаких ярко выраженных неврологических симптомов у Погачара нет. По словам медицинского директора команды, спортсмену понадобится операция по поводу перелома ключицы. Но ее решено отложить на время, чтобы окончательно убедиться, что сотрясение мозга не представляет опасности.

Новым лидером Vuelta после схода Погачара стал испанец Энрик Мас (Movistar). Его отрыв от идущего вторым соотечественника Погачара Приможа Роглича (Red Bull-Bora Hansgrohe) превышает одну минуту.

Арнольд Кабанов