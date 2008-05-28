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Трагедия в Баренцевом море. Факты и версии
17:37
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год
17:51
Путин поручил дополнительно упростить получение российского гражданства украинцами
22:12
Кристин Лагард выдвинута на пост главы ЕЦБ
18:52
Голикова заявила о «катастрофическом» снижении численности населения
22:39
Одного из руководителей Ростехнадзора арестовали по подозрению во взятке
21:46
Reuters: Россия сообщила Норвегии о взрыве на подлодке
21:33
Минпросвещения: обследование школьников на наркотики остается добровольным
21:06
ЕСПЧ признал нарушением круглосуточное видеонаблюдение за заключенными в России
20:40
Шойгу доложил Путину о гибели подводников
20:26
Шарапова проиграла в первом круге Wimbledon, прервав встречу из-за травмы
20:06
ЦБ завершил санацию банка «Открытие»
19:58
Путин поручил поднять пособия на ребенка семьям с низким доходом
19:47
WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил
19:19
Путин отменил участие в форуме «Реки России» для встречи с Шойгу
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(обновлено: 02.07.2019)
Деятельность Генпрокуратуры и прокуроров России
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Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия