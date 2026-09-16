Генпрокуратура вернула дело об атаке БПЛА на военные аэродромы на доследование

Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин не утвердил обвинение водителям фур по делу об атаке БПЛА на военные аэродромы. Материалы дела возвращены в Главное следственное управление СКР на доследование, а фигуранты освобождены из-под стражи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель Генпрокурора Анатолий Разинкин

Фото: Совет Федерации Первый заместитель Генпрокурора Анатолий Разинкин

Фото: Совет Федерации

Следствие предъявило водителям обвинения в перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК) и теракте, повлекшем причинение значительного ущерба (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК). Уголовное дело насчитывало свыше 90 томов.

На прошлой неделе, как узнал «Ъ», первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин постановил отправить дело на новое расследование. Собранные материалы он счел недостаточными для доказательства вины, а косвенные — недостаточными для передачи дела в суд. СКР обжаловал постановление у генпрокурора Александра Гуцана.

Обвиняемые содержались под стражей до 16 сентября. Следствие просило продлить арест до 12 октября, однако суд ходатайство отклонил и выпустил их на свободу.

По делу проходят дальнобойщики Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин. СКР считает, что они перевозили каркасные дома, в крышах которых были скрыты беспилотники. 1 июня 2025 года СБУ дистанционно активировала дроны и атаковала объекты в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях. Фигуранты вину не признают и утверждают, что пытались минимизировать ущерб от атаки.

Подробнее — в материале «Ъ».