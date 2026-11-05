Генпрокуратура признала нежелательной деятельность грузинской партии «Дроа!»
Участники грузинской партии «Дроа!» выступают против урегулирования отношений Москвы и Тбилиси, заявила Генпрокуратура России. Она признала деятельность этой партии нежелательной в России.
Согласно пресс-релизу прокуратуры, члены «Дроа!» (нежелательная в РФ организация) придерживаются «русофобских позиций» и ставят целью дискредитацию действий России на грузинском направлении, а также обвиняют Россию в «оккупации Абхазии и Южной Осетии». В партии требуют введения визового режима для россиян и прекращения прямого авиасообщения между двумя странами.
«Организация активно поддерживает украинский режим, призывает к налаживанию более тесного сотрудничества Грузии с Украиной и включению страны в Карпатскую восьмерку»,— добавили в российском надзорном ведомстве.
«Дроа!» (нежелательная в РФ организация) была зарегистрирована в Грузии в 2021 году в статусе политической партии, она входит в оппозиционный альянс «Коалиция за перемены». По данным Генпрокуратуры, партия ориентирована на «разоблачение связей местной правящей элиты с Россией», демонтаж однопартийной системы Грузии и продвижение ускоренной интеграции страны в Евросоюз.