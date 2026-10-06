РБК: Генпрокуратура требует изъять активы бывшего главы правительства Кузбасса

Генпрокуратура потребовала изъять активы бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина и его семьи. Антикоррупционный иск зарегистрировал Рудничный районный суд Кемерово и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, а также счета ответчиков. Активы оцениваются минимум в 154,3 млн руб., пишет РБК со ссылкой на источники.

Ответчиками по иску, помимо господина Телегина, который отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере, проходят его жена Светлана Телегина, дети Анастасия и Александр Телегины, Валентина Голубовская и ООО «Ярмарка». Господину Телегину вменяют нарушение антикоррупционного законодательства. Генпрокуратура потребовала изъять связанные с бывшим чиновником активы независимо от того, какая часть из них была приобретена на законные доходы, поскольку они «являются продуктом коррупционного поведения».

Господин Телегин регистрировал активы на третьих лиц, что создавало иллюзию законности происхождения средств и позволяло не декларировать имущество, указывают источники РБК со ссылкой на документ. На жену экс-чиновника оформлены торгово-административный центр, гостиница «Заря», нежилые здания и гаражные боксы. На дочь господина Телегина записаны земельный участок и жилой дом площадью 444,2 кв. м, сыну переданы квартира площадью 64,9 кв. м в Новосибирске и машино-место.

В июне Вячеслава Телегина приговорили к 12 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в 4,8 млн руб. Бывшего председателя правительства Кузбасса обвинили в 30 эпизодах мошенничества. Вину он не признал. Вячеслав Телегин работал в областном правительстве с 2018 года. Сначала он был назначен на должность замгубернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. Затем стал председателем правительства региона. В 2022 году Телегин ушел в отставку по состоянию здоровья.