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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Происшествия

Генпрокурор РФ в Баку примет участие в конференции ОИС по противодействию коррупции

Генпрокурор России Александр Гуцан прилетел в Баку для участия в третьей министерской конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС объединяет 57 стран, РФ в ней наблюдатель) по противодействию коррупции. Глава российского надзорного ведомства проведет серию встреч с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым, а также с руководителями антикоррупционных служб стран—членов ОИС.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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В рамках переговоров запланировано подписание соглашений, в частности с компетентными органами Саудовской Аравии, направленных на сотрудничество в противодействии легализации криминальных доходов и возвращении выведенных за границу активов, в том числе цифровых.
Генпрокуратура

Авторы

  • Николай Сергеев
    старший корреспондент