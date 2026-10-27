Генпрокурор РФ в Баку примет участие в конференции ОИС по противодействию коррупции
Генпрокурор России Александр Гуцан прилетел в Баку для участия в третьей министерской конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС объединяет 57 стран, РФ в ней наблюдатель) по противодействию коррупции. Глава российского надзорного ведомства проведет серию встреч с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым, а также с руководителями антикоррупционных служб стран—членов ОИС.
В рамках переговоров запланировано подписание соглашений, в частности с компетентными органами Саудовской Аравии, направленных на сотрудничество в противодействии легализации криминальных доходов и возвращении выведенных за границу активов, в том числе цифровых.