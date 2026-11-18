По данным прокуратуры, Михаила Шевелева* уже привлекали к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности зарубежной неправительственной организации). Тем не менее, находясь за границей, журналист продолжал содействовать работе «Дождя»*, зная, что деятельность телеканала признана в России нежелательной, указано в публикации.