Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело в отношении ведущего «Дождя»*
Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело в отношении журналиста телеканала «Дождь»* Михаила Шевелева* (СМИ и ведущий объявлены иноагентами, «Дождь» — нежелательная организация). Его считают причастным к деятельности нежелательной иностранной организации, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, Михаила Шевелева* уже привлекали к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности зарубежной неправительственной организации). Тем не менее, находясь за границей, журналист продолжал содействовать работе «Дождя»*, зная, что деятельность телеканала признана в России нежелательной, указано в публикации.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 284.1 УК. Ведомство взяло рассмотрение этих материалов на особый контроль.
* — Михаил Шевелев и телеканал «Дождь» признаны Минюст иностранными агентами, «Дождь» — нежелательная организация.