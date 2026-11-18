Генпрокуратура предложила прекратить дело сестер Хачатурян об убийстве отца
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, действовали в целях самообороны, считает Генпрокуратура. Во время очередного заседания по делу в Басманном районном суде Москвы надзорное ведомство указало на нарушения следствия и призвало прекратить разбирательство, передает корреспондент «РИА Новости».
Суд рассматривал требование адвоката Марии Хачатурян — младшей из сестер — устранить нарушения, затягивающие следствие, и снять запрет на общение с Ангелиной и Крестиной. С доводами согласились суд и прокуратура. «Следователь грубо затягивает срок следствия, какого-либо итогового решения не принимает, дело прокурору не направляет, просто продлевает срок следствия»,— сказал прокурор.
19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария зарезали отца Михаила в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве в июле 2018 года. Следствие расценило их действия как убийство группой лиц по предварительному сговору. С того же года в их отношении действует мера пресечения в виде запрета определенных действий — в том числе на общение друг с другом.
Михаил Хачатурян в 2025 году был посмертно признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас СКР расследует, убили ли девушки отца намеренно или оборонялись.