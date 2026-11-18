19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария зарезали отца Михаила в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве в июле 2018 года. Следствие расценило их действия как убийство группой лиц по предварительному сговору. С того же года в их отношении действует мера пресечения в виде запрета определенных действий — в том числе на общение друг с другом.