Бывший вице-губернатор остался без квартиры и машины
Краснодарский суд обратил в доход РФ имущество осужденного за коррупцию чиновника
В Краснодаре по антикоррупционному иску прокуратуры конфискованы квартира и автомобиль Range Rover общей стоимостью 20,5 млн руб., принадлежащие экс-вице-губернатору Александру Нестеренко и его жене Галине. Бывший чиновник не участвовал в процессе, так как отбывает девятилетнее наказание за превышение полномочий. Его жена настаивает, что как индивидуальный предприниматель на свои доходы могла себе позволить приобрести иномарку.
Прикубанский суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры к бывшему заместителю главы края Александру Нестеренко и его жене Галине Нестеренко об обращении в доход РФ принадлежащего семье имущества. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.
В казну изъяты краснодарская квартира, где живет семья Нестеренко, а также автомобиль Range Rover, общая стоимость этого имущества — 20,5 млн руб.
Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что стоимость имущества, приобретенного в период с 2022 по 2024 год, превышает официальные доходы семьи Нестеренко. Подтвердить законное происхождение средств на эти покупки супруги Нестеренко не смогли, говорится в сообщении судебной пресс-службы. Кроме того, в период работы вице-губернатором Александр Нестеренко при декларировании имущественного положения семьи представлял недостоверные сведения о доходах супруги, говорится в решении суда.
Также суд обязал администрацию Краснодарского края внести изменения в распоряжение об увольнении Александра Нестеренко с поста заместителя губернатора края по вопросам строительства. Чиновник ушел с должности в мае 2025 года, после того как губернатор Вениамин Кондратьев раскритиковал его за низкие темпы возведения социальных объектов.
«При всем уважении к Александру Нестеренко дальнейшую работу с ним считаю невозможной»,— заявил тогда глава региона. Уволился заместитель губернатора с формулировкой «по собственной инициативе». Прикубанский суд Краснодара изменил основание для увольнения на «утрата доверия за совершение коррупционного правонарушения».
Александр Нестеренко сейчас отбывает наказание в колонии по приговору о превышении полномочий. В августе 2026 года его осудили на девять лет.
Краснодарский краевой суд 3 ноября рассмотрел апелляционную жалобу и оставил решение без изменений.
Приговором установлено, что Александр Нестеренко в 2023 году, работая в должности директора ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», согласовал выплаты подрядчику за ремонт школ в Херсонской области, хотя работы еще не были завершены. Так чиновник пытался приукрасить результаты своей деятельности, говорится в решении суда. Ущерб бюджету края оценивается в 146,7 млн руб. Нестеренко не признал вину и утверждал, что не имел намерения вводить руководство края в заблуждение и отразил в документах реальные объемы работ.
На заседаниях суда по иску прокуратуры об изъятии имущества присутствовала только Галина Нестеренко. Супруги не признали претензии прокуратуры. Их представитель Александр Бурнаев сообщил “Ъ”, что Александр Нестеренко приобрел квартиру в 2022 году, взяв ипотечный кредит, в тот момент он работал в коммерческой структуре и не входил в перечень лиц, подлежащих контролю за расходами. Автомобиль Range Rover был приобретен в 2024 году Галиной Нестеренко, когда ее годовой доход составил 26 млн руб. В ходе судебного процесса индивидуальный предприниматель Нестеренко представила документы, подтверждающие ее коммерческую деятельность по продаже косметики, но это не повлияло на решение суда.