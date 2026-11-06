Бывший вице-губернатор остался без квартиры и машины

На заседаниях суда по иску прокуратуры об изъятии имущества присутствовала только Галина Нестеренко. Супруги не признали претензии прокуратуры. Их представитель Александр Бурнаев сообщил “Ъ”, что Александр Нестеренко приобрел квартиру в 2022 году, взяв ипотечный кредит, в тот момент он работал в коммерческой структуре и не входил в перечень лиц, подлежащих контролю за расходами. Автомобиль Range Rover был приобретен в 2024 году Галиной Нестеренко, когда ее годовой доход составил 26 млн руб. В ходе судебного процесса индивидуальный предприниматель Нестеренко представила документы, подтверждающие ее коммерческую деятельность по продаже косметики, но это не повлияло на решение суда.