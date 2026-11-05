Шохин: рабочую группу Генпрокуратуры по защите прав бизнеса перезапустят
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и глава РСПП Александр Шохин в интервью “Ъ” сообщил о договоренности возобновить деятельность межведомственной рабочей группы Генеральной прокуратуры по защите прав предпринимателей. «Это один из главных инструментов нашего взаимодействия»,— пояснил бизнес-омбудсмен.
Также он сообщил о формировании обновленного наблюдательного совета АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей», на которую возложены функции аппарата уполномоченного. Учредителями этой некоммерческой структуры являются Российская Федерация и ведущие бизнес-объединения. «В состав наблюдательного совета войдут представители на уровне не ниже заместителей руководителей силовых структур и федеральных органов»,— сообщил Александр Шохин, в начале октября этого года назначенный на должность бизнес-омбудсмена президентским указом.
Отметив, что ранее «уполномоченный и его аппарат были государственным органом: с уполномоченным и губернаторы, и министры разговаривали как с коллегой», а теперь с изменением статуса они «вроде как просители», Александр Шохин сообщил, что сейчас для того, чтобы выстроить эффективные отношения с властью, «надо очень быстро показать эффективность модернизированной системы».