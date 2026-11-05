Шохин: рабочую группу Генпрокуратуры по защите прав бизнеса перезапустят

Отметив, что ранее «уполномоченный и его аппарат были государственным органом: с уполномоченным и губернаторы, и министры разговаривали как с коллегой», а теперь с изменением статуса они «вроде как просители», Александр Шохин сообщил, что сейчас для того, чтобы выстроить эффективные отношения с властью, «надо очень быстро показать эффективность модернизированной системы».