В Генпрокуратуре изменят работу группы по защите прав предпринимателей

В Генпрокуратуре напомнили, что группа по защите прав предпринимателей действует с 2012 года на основании соглашения о взаимодействии с бизнес-омбудсменом. Среди ее задач — информирование руководства страны по наиболее актуальным вопросам в сфере предпринимательской деятельности, а также подготовка законов для улучшения делового климата, отметил собеседник “Ъ” в надзоре.