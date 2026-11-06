В Генпрокуратуре изменят работу группы по защите прав предпринимателей
В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили «Ъ», что вместе с аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей ведомство готовит новое соглашение и документы, регламентирующие деятельность рабочей группы по защите прав предпринимателей. О договоренности возобновить работу межведомственной группы Генеральной прокуратуры в интервью “Ъ” говорил бизнес-омбудсмен и глава РСПП Александр Шохин.
В Генпрокуратуре напомнили, что группа по защите прав предпринимателей действует с 2012 года на основании соглашения о взаимодействии с бизнес-омбудсменом. Среди ее задач — информирование руководства страны по наиболее актуальным вопросам в сфере предпринимательской деятельности, а также подготовка законов для улучшения делового климата, отметил собеседник “Ъ” в надзоре.
По его словам, потребность в трансформации рабочей группы обусловлена «стоящими перед страной вызовами». В частности, отдельное внимание будет уделено соблюдению прав инвесторов, реализующих значимые проекты.