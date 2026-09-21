Иск о передаче «Уральских заводов» связали с иностранным инвестором

Генпрокуратура потребовала передать в доход государства акции ижевского производителя радиоаппаратуры АО «Уральские заводы» из-за нарушений при заключении некоторых сделок. Они касаются перераспределения долей в стратегических предприятиях. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с исковым заявлением.

В иске Генпрокуратура указала, что над компаниями «Уральские заводы» был незаконно установлен контроль со стороны группы лиц. Среди них был гражданин Молдавии Андрей Перепелица. Закон N 57-ФЗ об инвестициях в общества стратегического значения запрещает иностранным инвесторам осуществлять стратегические виды деятельности без предварительного согласования с правительством. По оценке Генпрокуратуры, приобретение долей стратегический обществ группой лиц с участием иностранного инвестора было совершено, чтобы легализовать заключенные ранее «порочные сделки».

Генпрокуратура указывает, что до июня 2022 года 100% долей в ООО «ЭБИСУ» — головной организации холдинга — принадлежали АО «ФПГ «Уральские заводы». Его конечным бенефициаром выступал бывший гендиректор предприятия Виталий Шурыгин. С мая 2022 года состав участников «ЭБИСУ» расширился. В него вступили в том числе Андрей Перепелица (доля 13%). Участники получили право распоряжаться более чем 50% долей ООО «ЭБИСУ» и контролировать стратегические предприятия холдинга. В иске отмечается, что такую сделку надо было согласовать с правительством, однако в Федеральную антимонопольную службу никакие уведомления и ходатайства не поступали.

Кроме того, Генпрокуратура считает, что соучастники по делу передавали активы доверенным лицам, у которых были родственные и корпоративные связи. В частности, доли в ООО «ЭБИСУ» переходили членам семьи Шурыгиных.

Ответчиками по иску указаны АО «Финансово-промышленная группа «Уральские заводы», бывший гендиректор предприятия Виталий Шурыгин, а также Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько, бывший глава «Уральских заводов» Василь Мусин, Любовь Кузьмина, Олег Липатов, Андрей Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина. Виталий Шурыгин был осужден за хищение средств подконтрольного стратегического предприятия в особо крупном размере. Виталия Мусина арестовали за хищение денежных средств МВД, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

Иск был подан 10 сентября. Обеспечительные меры приняты 17 сентября. Арбитражный суд Москвы арестовал активы предприятий группы и ее совладельцев. Среди них — АО «Уральские радиостанции», АО «Уральские заводы», Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ), ООО «ЭБИСУ», ООО «УК ФПГ "Уральские заводы"», ООО «УК "ФПГ"». Предварительные слушания по делу назначены на 9 октября.