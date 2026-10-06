Иск в хату

В Иваново по иску региональной прокуратуры арестованы активы группировки вора в законе Рубена Косяна (Ивановского), оцениваемые более чем в 6 млрд руб. Бандиты из 1990-х, отмывая преступные доходы, стали владельцами шести десятков компаний, сотен объектов недвижимости и машин. Под их контроль попали крупный инвестпроект в лесодобыче и даже пассажирские автоперевозки в области вместе с центральным автовокзалом региона. Теперь надзор требует признать гангстеров и их деловых партнеров экстремистами, а все их активы обратить в казну государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После ряда арестов в России вор в законе Рубен Косян (Рубен Ивановский) перебрался за границу

Фото: оперативная съемка После ряда арестов в России вор в законе Рубен Косян (Рубен Ивановский) перебрался за границу

Фото: оперативная съемка

Обеспечительные меры по иску прокурора Ивановской области Андрея Жугина наложил Ивановский райсуд. Само разбирательство, по данным “Ъ”, планируется провести в закрытом режиме, а безопасность его участников будут обеспечивать сотрудники полиции и ФСБ.

В основе иска — результаты оперативных мероприятий сотрудников регионального УФСБ и надзора со стороны прокуратуры, которые и выявили криминальное объединение «Ивановские».

По данным истцов, еще в 90-е годы прошлого столетия его создали вор в законе Рубен Косян (Рубен Ивановский), его правая рука «положенец» Денис Карташов (Денис Карташ) и лидер организованной преступной группы «Славянские» Евгений Холоша (убит в 2016 году), которые использовали для этого свой криминальный опыт и преступное прошлое активных участников. Так, сам 61-летний Косян был неоднократно судим за незаконное хранение наркотиков, а также за нападения на сотрудников правоохранительных органов и неповиновение им.

«Ивановские», согласно иску, являлись активными сторонниками запрещенного международного объединения «Арестантский уклад един». Промышляли вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Ивановской области, своих конкурентов и оппонентов, а также «интегрировались» в органы власти.

По данным прокуратуры, для создания экономической базы и легализации доходов, полученных преступным путем, участники группировки в 2013 году захватили сферу транспортных пассажирских перевозок всего региона.

Госпредприятие «Ивановское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций» было создано еще в конце 1991 года. Потом его преобразовали в ОАО с уставным капиталом 15,5 млн руб. В 2010 году компания стала называться «Автовокзал-Иваново», а ее соучредителем наряду с правительством выступило ООО «Управляющая компания “Автолайн-Транслайт”» (74% долей уставного капитала). Стоимость акций, подлежащих внесению в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Автовокзал-Иваново», была определена в размере 51 млн 384 тыс. руб.

Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области по указанию бывшего губернатора региона Михаила Меня в 2013 году 26% «Автовокзал-Иваново», остававшихся за областью, были проданы номинальному участнику торгов некой Ивановой за 25 млн 593 тыс. руб. Через день после регистрации сделки она уступила акции ООО «Автоплюс» за 25 млн руб., потеряв на сделке почти 600 тыс. руб., что, по данным прокуратуры, с одной стороны, указывает «на отсутствие экономического смысла» в ее действиях, а с другой — на то, что она действовала в интересах конечных бенефициаров, которые и получили перевозки в Иваново.

Кроме того, отмечает прокуратура, руководителем ОАО «Автовокзал-Иваново» в момент сделки являлась Наталья Паевская, которая получила 1,1 млн руб. на счет от Евгения Коренкова, являющегося руководителем ряда перевозчиков. Указанные действия свидетельствуют о «благодарности» за сделку по приватизации, отмечается в иске.

Учредителями ООО «Автоплюс» выступали доверенные лица Рубена Косяна и его ближайшие соратники. Так, одна из совладельцев, Татьяна Глуздакова (ее супруг — директор крупного предприятия), по данным прокуратуры, является номинальным держателем доли, так как дивидендов не получала, имущество не эксплуатировала, участия в принятии решений не принимала.

Таким образом, считает истец, административные ответчики использовали «нелегитимные способы приобретения автовокзала». За счет него группе «удалось сформировать стабильную доходную часть и в последующем приобретать иные ликвидные активы, расширить бизнес в других отраслях, что привело к развитию финансовой базы» преступной организации.

При этом компании, осуществляющие пассажирские перевозки, добровольно и под угрозами участников ОПС ежемесячно осуществляли пополнение «общака», отмечают прокуроры.

Так, согласно показаниям секретного свидетеля, в 2026 году одна из предпринимателей сама предложила увеличить размер «обязательных» взносов в него. Согласно тому же источнику, платят в «общак» не только участники перевозок, но и «смотрящие» за городами и районами Ивановской области, а также за исправительными учреждениями УФСИН.

Приговором Фрунзенского райсуда Иваново, вынесенным в декабре 2025 года, установлено, что участники ОПС оказывали давление на представителей власти. Так, в автомобиль одного из руководителей департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области воткнули лом. После этого представители вора в законе сообщили ему, что не чиновник, а они сами «курируют пассажирских перевозки в области».

Из судебных решений следует, что группировка и по-другому решала вопросы на уровне региона. Так, в 2015 году власти решили реализовать инвест-проект по выпилке и переработке древесины в Заволжском лесу. Активный участник ОПС Дмитрий Сиганов (находится в розыске) пролоббировал его на губернаторском уровне. Губернатор Ивановской области Павел Коньков (уголовное дело его и предшественника на посту Михаила Меня о хищениях было прекращено в 2021 году в связи с истечением срока давности) дал согласие. Однако его заместитель Андрей Кабанов (был осужден за взятки на шесть лет), занимавшийся вопросами лесных угодий, «рекомендовал» согласовать этот вопрос с криминальным авторитетом Подшиваловым. В последующем было учреждено ООО «Ивресурс», доли в котором получили Сиганов, Подшивалов и номинал в интересах Косяна. Компания получила в аренду 77,9 тыс. га леса. Кроме того, с 2016 по 2019 год были организованы незаконные вырубки на 32 млн руб. Доходы в дальнейшем направлялись «на финансирование мероприятий, проводимых против жизни и здоровья граждан, дезорганизацию деятельности органов государственной власти и рост активов ОПС».

Участники сообщества, например, «качали режим», то есть пытались дезорганизовать работу УФСИН по Ивановской области. Для этого «смотрящие» в исправительных учреждениях заставляли заключенных писать по заранее подготовленным шаблонам жалобы в Генпрокуратуру, Общественный наблюдательный комитет, уполномоченному по правам человека и в другие организации на условия содержания, качество пищи, медицинского обслуживания и на якобы незаконные действия сотрудников пенитенциарной системы. По подсчетам прокуроров, таких жалоб за два года было направлено больше 1 тыс.

При этом «Ивановские» не забывали о прибыли. Надзор установил, что под контролем и в собственности участников ОПС находились 64 компании, занимавшиеся в том числе автоперевозками, туризмом, строительством и оказанием различных услуг, которые оценивались более чем в 1 млрд руб.

Кроме того, согласно иску, «Ивановским» принадлежат транспортные средства и дорогостоящие объекты недвижимости (более 250), в том числе производственные и промышленные площадки, расположенные в городах Иваново, Вичуга, Москва. Также Росфинмониторингом было установлено, что фигуранты прокурорского иска, даже не имеющие официальных доходов, активно приобретали и выводили валюту за границу. Для этого, в частности, использовались финансовые организации и криптобиржи, зарегистрированные в Лаосе. Получателями же средств выступали «законник» Косян, проживающий на Кипре, и люди из его ближайшего окружения, также успевшие перебраться за границу.

Прокуратура требует признать 64 ответчиков, активных участников «Ивановских» и связанных с ними лиц, экстремистами и запретить их деятельность на территории РФ. Их активы, в том числе 64 юрлица, 198 транспортных средств, 80 квартир и домов, 86 земельных участков и 71 нежилое помещение в Иваново, Москве и Подмосковье, подлежат обращению в доход государства.

Николай Сергеев