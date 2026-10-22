Риелторы попросили Генпрокуратуру проверить отказы СФР по маткапиталу

Поводом стало письмо, которое СФР разослал в конце сентября. В нем фонд разъяснил, на каких участках можно строить дом на маткапитал: на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), блокированную жилую застройку и ведение садоводства для собственных нужд. По словам риелторов, СФР ссылается на законодательные изменения, вступившие в силу осенью 2025 года. Фонд требует, чтобы вид разрешенного использования (ВРИ) участка звучал как «ведение гражданами садоводства для собственных нужд» или «ведение гражданами огородничества для собственных нужд». Прежние формулировки «ведение садоводства» и «ведение огородничества» не подходят. Если значения в документах расходятся, семьям отказывают в использовании маткапитала.