Риелторы попросили Генпрокуратуру проверить отказы СФР по маткапиталу
Российская гильдия риелторов попросила Генпрокуратуру проверить, законна ли позиция Социального фонда России (СФР) по использованию материнского капитала для строительства и реконструкции частных жилых домов. Копия заявления есть у «РИА Новости».
Поводом стало письмо, которое СФР разослал в конце сентября. В нем фонд разъяснил, на каких участках можно строить дом на маткапитал: на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), блокированную жилую застройку и ведение садоводства для собственных нужд. По словам риелторов, СФР ссылается на законодательные изменения, вступившие в силу осенью 2025 года. Фонд требует, чтобы вид разрешенного использования (ВРИ) участка звучал как «ведение гражданами садоводства для собственных нужд» или «ведение гражданами огородничества для собственных нужд». Прежние формулировки «ведение садоводства» и «ведение огородничества» не подходят. Если значения в документах расходятся, семьям отказывают в использовании маткапитала.
В письме СФР также указано, что территориальные органы фонда не вправе сами признавать разные формулировки ВРИ равнозначными. Гильдия с этим не согласна. Она напоминает, что ч. 7 ст. 54 закона № 217-ФЗ уже признает прежние садовые и дачные ВРИ равнозначными, а такие участки считаются садовыми. Поэтому «для охваченных нормой случаев речь идет о применении установленной законом равнозначности, а не о ее самостоятельном признании отделением Социального фонда России», следует из заявления.
Риелторы просят проверить отказы, вынесенные из-за старого названия садового или дачного участка, равнозначность которого закреплена законом. Кроме того, гильдия видит риск в том, что письмо СФР начнут применять шире: при покупке готового жилого дома и погашении кредита на его приобретение.