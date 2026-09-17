В России за пять лет осудили более 60 тыс. чиновников по коррупционным делам

За пять лет в России осудили более 60 тыс. чиновников по коррупционным делам, а стоимость их имущества, обращенного в доход государства, превысила 800 млрд руб. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Принципиальный подход прокуроров стал одним из ключевых факторов увеличения числа осужденных за коррупцию должностных лиц»,— заявил глава ведомства (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас в мошеннических схемах все чаще фигурируют виртуальные деньги, с изъятием которых возникают сложности. Преодолеть такую проблему сотрудники прокуратуры смогли только после принятия закона о цифровой валюте.

В России закон о легализации криптовалют вступил в силу 1 сентября. Он признает виртуальные деньги имуществом и вводит общие требования к их обороту. Кроме того, он также дает право сотрудникам правоохранительных органов получать необходимую информацию по запросу, уточнил Александр Гуцан.

.