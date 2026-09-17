В России за пять лет осудили более 60 тыс. чиновников по коррупционным делам
За пять лет в России осудили более 60 тыс. чиновников по коррупционным делам, а стоимость их имущества, обращенного в доход государства, превысила 800 млрд руб. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Принципиальный подход прокуроров стал одним из ключевых факторов увеличения числа осужденных за коррупцию должностных лиц»,— заявил глава ведомства (цитата по ТАСС).
По его словам, сейчас в мошеннических схемах все чаще фигурируют виртуальные деньги, с изъятием которых возникают сложности. Преодолеть такую проблему сотрудники прокуратуры смогли только после принятия закона о цифровой валюте.
В России закон о легализации криптовалют вступил в силу 1 сентября. Он признает виртуальные деньги имуществом и вводит общие требования к их обороту. Кроме того, он также дает право сотрудникам правоохранительных органов получать необходимую информацию по запросу, уточнил Александр Гуцан.
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Обращение имущества в доход государства по антикоррупционным искам может проходить в гражданском порядке: в таком деле действует презумпция виновности лица, нарушившего антикоррупционное законодательство, и именно оно должно доказать законность происхождения спорного имущества. Поэтому такая процедура связана не только с уголовным приговором, но и с отдельным спором о происхождении активов.
Результат зависит и от исполнения решения суда: при затягивании имущество может продолжать приносить доход бывшим владельцам, незаконно использоваться третьими лицами или приходить в запустение из-за ненадлежащего содержания.
Есть и юридическое ограничение: для применения реституции в государственную собственность по статье 169 ГК РФ требуется специальный закон, который прямо предусматривает такое последствие.