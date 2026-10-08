Генпрокуратура России запросила Нидерланды о выдаче девяти представителей МУС
08.10.2026, 12:48
Генпрокуратура России направила Нидерландам запрос о выдаче девятерых представителей Международного уголовного суда (МУС), заочно осужденных в России. В их числе — председатель МУС Петр Хофманский и прокурор Карим Хан, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно пресс-релизу, Россия также требует выдачи первого вице-председателя МУС Луса дель Кармена Ибаньеса Карранса, судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айтала, Серхио Годинеса, Бертрама Шмитта, Рене Аделаиды Софи Алапини-Гансу и Хайкеля Бен Махфуда. Все они объявлены в международный розыск.
Карим Хан в 2023 году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена по правам детей Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконной депортации детей». В 2024 году международный суд также выдал ордер на арест экс-министра обороны, действующего секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно приговорил девятерых представителей МУС к срокам до 15 лет.