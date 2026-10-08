Генпрокуратура России запросила Нидерланды о выдаче девяти представителей МУС

Согласно пресс-релизу, Россия также требует выдачи первого вице-председателя МУС Луса дель Кармена Ибаньеса Карранса, судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айтала, Серхио Годинеса, Бертрама Шмитта, Рене Аделаиды Софи Алапини-Гансу и Хайкеля Бен Махфуда. Все они объявлены в международный розыск.