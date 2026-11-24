«Корчагинских» записали в экстремисты
Суд обратил имущество запрещенного объединения стоимостью полмиллиарда в доход государства
Прокуратура Оренбургской области добилась в суде признания объединения «Корчагинские» экстремистским и обращения в доход государства имущества его участников более чем на 500 млн руб. Как стало известно «Ъ-Волга», соответствующий статус присвоен не только основателю сообщества, криминальному авторитету Сергею Корчагину, но и его подельнику Василию Саввону, а также родственникам, своякам и лицам, часть из которых, по их заявлениям, никогда не видела самого Корчагина. В апреле 2026 года руководителя объединения приговорили к 25 годам лишения свободы.
Ленинский районный суд Оренбурга в понедельник, 23 ноября, признал экстремистским объединение «Корчагинские», лидером которого является ныне осужденный вор в законе Сергей Корчагин, известный как Корчага. Решение еще не вступило в законную силу.
По данным прокуратуры, Сергей Корчагин создал группировку для совершения заказных убийств, хищений, силового передела сфер экономического влияния и запугивания граждан. Экономическую базу сообщества сформировали захваты 2004-2005 годов: в Новотроицке (восток Оренбуржья) по заниженной стоимости выкупались нежилые помещения на первых этажах многоквартирных домов и здание торгового комплекса. В дальнейшем эти активы были легализованы и приносили прибыль участникам объединения. По требованию зампрокурора деятельность «Корчагинских» запретили и обратили имущество участников сообщества стоимостью 500 млн руб. в доход государства.
«Ъ-Волга» выяснил, что объединение признали экстремистским из-за того, что его участники придерживались запрещенной идеологии АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В прокуратуре уточнили, что среди изъятого имущества оказалась недвижимость участников из Москвы, Оренбурга и Новотроицка.
В список экстремистов попал сам Корчага, его правая рука Василий Саввон, близкие родственники и свойственники Корчагина, а также лица, с которыми он был связан имущественными отношениями. Всего в нем, по данным «Ъ-Волга», числятся около 15 человек. Все финансовые обязательства в отношении контрагентов и арендаторов имущества будут сохранены — в прокуратуре заявили, что процедура предполагает лишь смену собственника.
Источник «Ъ-Волга», знакомый с ходом разбирательства, отметил, что часть фигурантов, чьи фамилии попали в список, заявляют, что не знакомы с Сергеем Корчагиным или никогда не вели с ним общий бизнес. При этом некоторые, по их словам, приобрели имущество, обращенное в итоге в доход государства, через кредит или ипотеку.
Административный истец, по утверждению ряда ответчиков, не предоставил доказательств того, что они финансировали сообщество либо что их имущество как-то использовалось для создания материальной базы «Корчагинских», а их фамилии даже не фигурируют в материалах уголовного дела Корчагина.
Представителям ответчиков суд отказал в ходатайствах об отложении судебного заседания для предоставления доказательств по делу. Речь идет о финансовой документации, опровергающей позицию истца. Кроме того, адвокатам требуется согласовать позицию с доверителями и подготовиться к прениям.
Сам суд прошел в одно заседание. Сторона защиты намерена подать апелляцию на вынесенное решение.
В криминальных кругах Корчага появился в середине 90-х. По версии обвинения, в тот период он создал себе репутацию «смотрящего» за Новотроицком, а в 2000 году уже стал «смотрящим» за всей Оренбургской областью. Пройдя процедуру «воровской сходки», он был назначен «положенцем» и до декабря 2021 года занимал высшее положение в криминальной иерархии региона. Суд установил, что Сергей Корчагин назначал «смотрящих» за городами, районами и колониями, контролировал «общак» (с 2019 по 2021 год на его счета поступило более 57 млн руб.) и разрешал криминальные споры.
Фамилия Корчагина также связана с серией заказных убийств конкурентов: в октябре 1999 года из автомата Калашникова расстреляли предпринимателя, в мае 2000 года за 8 тыс. долларов (по тому курсу это почти 227 тыс. руб.) застрелили авторитета Геннадия Хватландзию (Абхазец). В июне 2006 года автомобиль одного из конкурентов Корчаги подорвали, но обошлось без жертв. Еще одно убийство датировано 2008 годом: в июле из самодельного пистолета застрелили очередного авторитета.
Правой рукой Корчаги был Василий Саввон. Он работал его телохранителем, а также играл роль пособника и исполнителя при убийстве авторитета и покушении на конкурента. Обоих задержали лишь в 2021 году. Свою вину они отрицали.
2 апреля 2026 года Оренбургский областной суд приговорил Сергея Корчагина к 25 годам колонии строгого режима, Василия Саввона — к 16 годам. Корчагу признали виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 3 ст. 30 и пп. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму организованной группой) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Саввону же инкриминировали участие в тех же убийствах и покушениях.