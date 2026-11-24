В криминальных кругах Корчага появился в середине 90-х. По версии обвинения, в тот период он создал себе репутацию «смотрящего» за Новотроицком, а в 2000 году уже стал «смотрящим» за всей Оренбургской областью. Пройдя процедуру «воровской сходки», он был назначен «положенцем» и до декабря 2021 года занимал высшее положение в криминальной иерархии региона. Суд установил, что Сергей Корчагин назначал «смотрящих» за городами, районами и колониями, контролировал «общак» (с 2019 по 2021 год на его счета поступило более 57 млн руб.) и разрешал криминальные споры.