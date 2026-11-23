Родным чиновник не жалел
У экс-замглавы петербургского стройнадзора изъяли недвижимость на 1,5 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов бывшего заместителя начальника городской Службы государственного строительного надзора и экспертизы Вячеслава Захарова. У бывшего чиновника, его семьи и других ответчиков конфисковали десятки земельных участков, недвижимость и элитные иномарки. Общая стоимость активов превысила 1,5 млрд руб.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассматривал иск Генпрокуратуры к Вячеславу Захарову, членам его семьи и доверенным лицам 23 ноября. Среди ответчиков помимо бывшего замглавы городской службы также значатся ООО «Мега-Строй» и ООО «Реал-Яхтинг», которые, по версии надзора, были аффилированы с Вячеславом Захаровым.
В иске говорится, что главный ответчик с 2001 года занимал различные должности в государственном строительном надзорном ведомстве Санкт-Петербурга. Свою карьеру Вячеслав Захаров закончил в 2024 году в должности замглавы городской службы по собственному желанию, но позже прокуратура через суд изменила причину отставки на увольнение «в связи с утратой доверия». После отставки экс-чиновник занялся бизнесом, организовывая строительство на новых территориях, в том числе в Мариуполе.
Прокурорская проверка показала, что ответчик, будучи госслужащим, игнорировал установленные законом запреты на предпринимательскую деятельность. Так, через подконтрольных лиц он руководил ООО «Мега-Строй», занимающимся строительством жилых и нежилых зданий, и ООО «Реал-Яхтинг».
Чтобы скрыть свой бизнес, Вячеслав Захаров оформил его на доверенных лиц и своих детей. Последние, отмечалось в иске, не имели собственных доходов, а также знаний и опыта предпринимательской деятельности.
В последующем Вячеслав Захаров обеспечил выдачу ООО «Мега-Строй» разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 17-этажного нежилого здания в Санкт-Петербурге на Бестужевской улице кадастровой стоимостью более 923,9 млн руб., в котором изначально планировался в том числе физкультурный комплекс. Кроме того, вместе с партнерами чиновник купил имущество базы отдыха на берегу Ладожского озера. Впоследствии активами управляли ООО «Реал-Яхтинг» и ООО «Пчелка» (ликвидировано в 2024 году), прибыль за последние пять лет превысила 60 млн руб.
По версии Генпрокуратуры, весь незаконный доход Вячеслав Захаров реинвестировал в бизнес либо вкладывал в жилье и дорогие транспортные средства. Чтобы не декларировать коррупционные активы, чиновник также оформлял их на родственников и доверенных лиц. В частности, надзорщик оформил на бывшую жену четыре дома с участками в курортном поселке Лисий Нос на побережье Финского залива. Она же де-юре стала владеть квартирой в жилом комплексе на улице Черняховского, автомобилями Mercedes GL350 и Mercedes Е200. На нового мужа бывшей жены Вячеслава Захарова были оформлены 11 участков, в том числе в курортной зоне Санкт-Петербурга, 12 жилых и нежилых зданий на них и четыре престижных автомобиля. У ООО «Реал-Яхтинг» прокуроры обнаружили 13 участков и 26 домов на базе отдыха в Ленобласти, которые они сдают в аренду, маломерное судно Trophy Pro и несколько автомобилей. Часть объектов владельцы успели продать, а полученные деньги вложили в новые активы.
По подсчетам прокуроров, общая стоимость коррупционных активов превысила 1,5 млрд руб. при совокупном доходе ответчиков в 84 млн руб. Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры в полном объеме.