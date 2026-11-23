По версии Генпрокуратуры, весь незаконный доход Вячеслав Захаров реинвестировал в бизнес либо вкладывал в жилье и дорогие транспортные средства. Чтобы не декларировать коррупционные активы, чиновник также оформлял их на родственников и доверенных лиц. В частности, надзорщик оформил на бывшую жену четыре дома с участками в курортном поселке Лисий Нос на побережье Финского залива. Она же де-юре стала владеть квартирой в жилом комплексе на улице Черняховского, автомобилями Mercedes GL350 и Mercedes Е200. На нового мужа бывшей жены Вячеслава Захарова были оформлены 11 участков, в том числе в курортной зоне Санкт-Петербурга, 12 жилых и нежилых зданий на них и четыре престижных автомобиля. У ООО «Реал-Яхтинг» прокуроры обнаружили 13 участков и 26 домов на базе отдыха в Ленобласти, которые они сдают в аренду, маломерное судно Trophy Pro и несколько автомобилей. Часть объектов владельцы успели продать, а полученные деньги вложили в новые активы.