Гуцан: при реализации нацпроектов за девять месяцев похитили более 240 млрд руб.
В Генпрокуратуре прошло совещание руководителей правоохранительных органов, посвященное борьбе с хищениями в рамках реализации национальных проектов. Генпрокурор Александр Гуцан сообщил, что ущерб от таких преступлений за девять месяцев этого года превысил 240 млрд рублей. Год к году показатель увеличился в 1,5 раза.
Глава надзорного ведомства обратил внимание на наличие отдельных случаев несвоевременного выявления и пресечения преступлений в указанной сфере. По его словам, без надлежащей оценки остаются факты выведения средств в теневой оборот, заключения мнимых сделок, картельных сговоров, намеренного ухудшения качества выполненных работ. Как отметил генпрокурор, две трети преступлений составляют мошенничества при получении госвыплат: «По сути – элементарные с точки зрения документирования и доказывания. И не самые опасные для экономики страны».
С 2025 года прокурорами было отменено почти 2 тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Возбуждены уголовные дела о 800 преступлениях, не получивших своевременного учета, сообщил глава надзорного ведомства.
Он также обратил внимание на рост числа необоснованных решений о приостановлении и прекращении расследований, наличие случаев бездействия при изъятии документации и аресте активов: «Подобная волокита в конечном итоге существенно ограничивает возможности для возмещения ущерба. А по 250 уголовным делам позволила преступникам избежать уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности».
Сейчас реализуется 20 национальных проектов, на финансирование которых в этом году выделено 7 трлн рублей. За неполные два года контроля за ними прокурорами выявлено 590 тыс. нарушений, а по материалам надзорных проверок возбуждено более 3,5 тыс. уголовных дел.