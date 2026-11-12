Гуцан: при реализации нацпроектов за девять месяцев похитили более 240 млрд руб.

Глава надзорного ведомства обратил внимание на наличие отдельных случаев несвоевременного выявления и пресечения преступлений в указанной сфере. По его словам, без надлежащей оценки остаются факты выведения средств в теневой оборот, заключения мнимых сделок, картельных сговоров, намеренного ухудшения качества выполненных работ. Как отметил генпрокурор, две трети преступлений составляют мошенничества при получении госвыплат: «По сути – элементарные с точки зрения документирования и доказывания. И не самые опасные для экономики страны».