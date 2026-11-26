Россия и Шри-Ланка подписали меморандум о противодействии коррупции
Генпрокурор России Александр Гуцан провел встречу с руководителями Комиссии по расследованию обвинений во взяточничестве и коррупции Шри-Ланки. По ее итогам ведомства подписали меморандум о взаимопонимании в сфере противодействия коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Господин Гуцан отметил потенциал взаимодействия двух стран в сфере борьбы с коррупцией. Он заявил о готовности формировать и продвигать общие для стран позиции в рамках GlobE и при проведении второго этапа Механизма обзора Конвенции ООН против коррупции. Генпрокурор также предложил обсудить направления общей работы, включая возможность обучения коллег из Шри-Ланки в Университете прокуратуры РФ.
Александр Гуцан отметил, что российское надзорное ведомство имеет большой опыт в вопросах выявления и пресечения коррупционных преступлений, в том числе взяток. Он также рассказал о действующей в России практике конфискации активов недобросовестных чиновников и предложил обменяться знаниями в этой сфере с коллегами.