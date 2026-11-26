Господин Гуцан отметил потенциал взаимодействия двух стран в сфере борьбы с коррупцией. Он заявил о готовности формировать и продвигать общие для стран позиции в рамках GlobE и при проведении второго этапа Механизма обзора Конвенции ООН против коррупции. Генпрокурор также предложил обсудить направления общей работы, включая возможность обучения коллег из Шри-Ланки в Университете прокуратуры РФ.