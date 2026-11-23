Пластмассовый мир побежден
У украинского олигарха отобрали бизнес в Подмосковье
Как стало известно “Ъ”, в Московской области удовлетворен иск Генпрокуратуры о передаче 100% акций одного из крупнейших в России производителей пластиковой упаковки АО «Петрус» в собственность РФ. Компания принадлежала кипрскому офшору Pet.Rus Plastic Holdings Ltd находящегося в международном розыске экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). Решение уже обжаловано. Кроме того, с украинского олигарха взыскан бизнес-центр «Поварская Плаза» в столице.
Мытищинский горсуд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в доход государства 725 639 акций АО «Петрус» стоимостью более 2 млрд руб. В нем в качестве ответчика помимо кипрской компании Pet.Rus Plastic Holdings Ltd фигурировал украинский олигарх Игорь Коломойский*. В международном розыске он находится по обвинениям в организации убийств российских журналистов, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и похищении российских граждан на территории Украины (ст. 105, 356, 144 и 126 УК РФ).
По данным надзора, АО «Петрус» является одним из источников дохода, «за счет которого формируется материальная база» Коломойского*. На протяжении вот уже нескольких лет ежегодная выручка этой фирмы держится на уровне 25 млрд руб., а чистая прибыль за последние два года составила около 4 млрд руб.
Как уже сообщал “Ъ”, летом прошлого года зарегистрированное в подмосковных Мытищах АО «Петрус» по указу президента Владимира Путина перешло под контроль «Татнефти».
До этого ее активы были арестованы в рамках расследования уголовного дела в отношении Игоря Коломойского*. Спор между «Татнефтью» и украинской стороной длится с 2007 года. Следствие считает, что один из крупнейших производителей пластиковой упаковки в России принадлежит украинскому олигарху, которого обвиняют в хищении 800 тыс. тонн татарстанской нефти на сумму $400 млн в рамках совместного предприятия «Укртатнафта».
Представители Pet.Rus Plastic Holdings Ltd решение Мытищинского горсуда об обращении в собственность РФ 100% акций АО «Петрус» изначально обжаловали из-за якобы нарушенной территориальной подсудности. Они настаивали, чтобы дело рассматривалось в Кошехабльском райсуде Адыгеи, который в марте 2024 года признал господина Коломойского* и его партнеров экстремистами, конфисковав их многомиллиардные активы в России.
Однако Мособлсуд никаких нарушений не усмотрел.
Теперь ответчики, по данным “Ъ”, подали в апелляционную инстанцию жалобу уже на само решение Мытищинского суда. Ее рассмотрение назначено на 23 декабря. В АО «Петрус» на звонок “Ъ” по указанным на сайте компании телефонам никто не ответил.
Отметим также, что 23 ноября 2026 года по иску Генпрокуратуры Пресненский райсуд Москвы лишил украинского бизнесмена, финансировавшего — в том числе и за счет прибыли от российских активов — подконтрольные ему батальоны «Днепр» и «Айдар» (обе организации признаны в РФ террористическими и запрещены), еще одного источника дохода — выручки от сдаваемых в аренду почти 8 тыс. кв. м в расположенном в полутора километрах от Кремля на Поварской улице бизнес-центре «Поварская Плаза». Им украинский олигарх владел через ООО «Сити Холдинг», акции которого он, по версии ГСУ СКР, похитил у своего бывшего делового партнера.
* Входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ.