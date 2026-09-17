Гуцан назвал законным изъятие нелегальных доходов у наследников коррупционера

Генпрокуратура несколько лет наращивает работу по обращению в доход государства коррупционных активов, заявил глава ведомства Александр Гуцан. Генпрокурор считает законным изъятие в доход государства незаконно нажитого имущества даже у наследников коррупционера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гуцан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Александр Гуцан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По словам господина Гуцана, «далеко не всем нравится» работа правоохранительных органов по изъятию нелегальных доходов, и эта тема вызывала «бурную дискуссию о неприкосновенности собственности, необходимости учета сроков давности». Однако Конституционный суд разъяснил, что гарантии защиты права собственности не распространяются на объекты, приобретенные преступным путем, уточнил генпрокурор.

«Причем независимо от сроков владения ими, передачи третьим лицам. Даже после смерти коррупционера они подлежат изъятию у его наследников и передаче в доход государства... Это в полной мере соответствует духу закона и справедливости, демонстрирует бессмысленность подобного обогащения»,— сказал Александр Гуцан на заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Владимир Путин сообщал, что в 2025 году число коррупционных преступлений в России увеличилось на 12,3%. За прошлый год по инициативе следователей арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд руб., что на 25% больше, чем в 2024-м. За последние 15 лет, по данным СКР, в доход государства было возвращено 600 млрд руб. по налоговым делам.