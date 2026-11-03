Шереметьево изменит маршрут вылета самолетов для снижения шума в Сходне
Аэропорт Шереметьево с 26 ноября введет дополнительную схему вылета самолетов с первой взлетно-посадочной полосы. Это должно помочь исключить пролет самолетов над центром микрорайона Сходня, что снизит уровень шума.
Как сообщила Росавиация, решение было принято по итогам ее совместной работы с Генпрокуратурой, Минтрансом и самим Шереметьево. «Дополнительная схема вылета является временной и пролегает в границах действующей 7-й подзоны приаэродромной территории. Схемы вылета с ВПП2 и схемы посадки на ВПП1 и ВПП2 не изменяются»,— отметили в агентстве (цитата по ТАСС).
В сентябре 2019 года в Шереметьево была введена в эксплуатацию ВПП-3. Она увеличила пропускную способность аэропорта с 65 до 100 взлетов и посадок в час. В том же году жители Химок стали жаловаться на шум. В Росавиации уверяли, что схемы маршрутов вылета, прибытия и захода на посадку разработали в строгом соответствии с правилами, однако «полное исключение шумового воздействия без установления значительных ограничений на деятельность аэродрома невозможно».