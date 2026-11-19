Прокуратура отклонила 85% предложений по плановым проверкам бизнеса на 2027 год
Генпрокуратура старается обеспечить «баланс интересов власти и бизнеса», заявил замглавы Главного управления по надзору за исполнением законодательства ведомства Артем Кононенко. По его словам, Генпрокуратура отклонила 85% предложений контрольных органов о плановых проверках на 2027 год.
Господин Кононенко уверяет, что используемые Генпрокуратурой инструменты «в полной мере позволяют обеспечить законность в различных сферах отношений». «Из запланированных на следующий год более 140 тыс. предложений в плане осталось лишь 21 тыс. 85% предложений отклонены»,— рассказал он на форуме контрольных органов в Хабаровске (цитата по ТАСС).
В проверках отказывали в том числе из-за некачественной подготовки мероприятий представителями контролирующих органов, пояснил Артем Кононенко. В частности, в проверки включали положение о госнадзоре за соблюдением трудового законодательства, которое действует только до конца 2026 года. Также проверять планировали правила противопожарного режима и часть СанПиНов, которые утрачивают силу с 1 января и 1 марта 2027-го. «Как их можно согласовать при таких обстоятельствах?» — добавил представитель прокуратуры.
В марте Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры потребовал усилить защиту прав предпринимателей и не допускать избыточных проверок. Президент требовал не допускать «закручивания гаек» для бизнеса. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Ростехнадзору следует сокращать административную нагрузку на компании, которые работают без нарушений.