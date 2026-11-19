В проверках отказывали в том числе из-за некачественной подготовки мероприятий представителями контролирующих органов, пояснил Артем Кононенко. В частности, в проверки включали положение о госнадзоре за соблюдением трудового законодательства, которое действует только до конца 2026 года. Также проверять планировали правила противопожарного режима и часть СанПиНов, которые утрачивают силу с 1 января и 1 марта 2027-го. «Как их можно согласовать при таких обстоятельствах?» — добавил представитель прокуратуры.