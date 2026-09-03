Поднадзорная оборона

Генпрокурор Александр Гуцан обнародовал данные о резком росте ущерба от экономических преступлений, который составил рекордные 328 млрд руб. Возместить потери практически не удается. В свою очередь, господин Гуцан предлагает сокращать излишние проверочные мероприятия, а бизнес, пострадавший от налетов БПЛА, и вовсе на время сделать неподнадзорным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор Александр Гуцан

Фото: пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации Генеральный прокурор Александр Гуцан

Фото: пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Выступлению Александра Гуцана на прокурорской сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) предшествовали переговоры с коллегами из Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, закончившиеся подписанием соглашений о сотрудничестве в том числе в сфере противодействия налоговым и экономическим преступлениям, а также о защите прав предпринимателей. Эти темы стали главными и в докладе российского генпрокурора.

«Для нормального функционирования бизнеса нужна понятная, прозрачная и желательно неизбыточная правовая база»,— заявил господин Гуцан, напомнив, что президентом Владимиром Путиным перед правительством поставлена задача снижения регуляторной нагрузки на бизнес.

Прокуратура, участвуя в этом, только за полгода опротестовала более 1,6 тыс. нормативных актов, «содержащих завышенные, а порой совсем утратившие актуальность требования в сферах налогообложения, получения субсидий, строительства и проч.». Оказалось, например, что в Камчатском крае и Мурманской области для выдачи разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию чиновники требовали документы, законодательно отмененные еще три года назад.

В регионах Дальнего Востока после вмешательства прокуроров удалось подключить к электросетям более 300 объектов промышленного, сельскохозяйственного и другого назначения. При этом еще множество аналогичных заявок «остаются неисполненными, хотя опережающее строительство инженерной инфраструктуры для территорий перспективного развития критически важно». «Необходимо синхронизировать создание точек подключения к сетям так называемых хабов с реализацией инвестиционных проектов»,— сказал господин Гуцан, напомнив, что три месяца назад на Петербургском экономическом форуме анонсировал прокурорское сопровождение масштабных инвестиционных проектов.

По его словам, соответствующий программный модуль появится в прокуратурах всех регионов, а обкатку пройдет в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях. В конце концов, отметил генпрокурор, это позволит в режиме реального времени отслеживать состояние взаимодействия инвесторов с органами власти при реализации проектов по более чем 170 направлениям. Среди них — учет уровня административного давления, всех судебных разбирательств и исполнительных производств.

Рассказал господин Гуцан и об обратной связи с бизнес-сообществом. Для этого в ведомстве создан специальный канал, на который только в этом году поступило более 2 тыс. обращений.

Но прямые контакты, в том числе приемы предпринимателей прокурорами, еще эффективнее.

По словам генпрокурора, год назад в ходе одного из таких мероприятий в рамках ВЭФ был поднят вопрос вовлечения в оборот инвестиционно привлекательных площадок, занятых аварийными и недостроенными зданиями. Но на их снос у региональных властей не было средств, а механизм передачи бизнес-структурам отсутствовал. Совместно с Росреестром и другими ведомствами решение было найдено. Сейчас уже в 15 субъектах РФ такие участки без торгов предоставляют бизнесменам, готовым за свой счет снести проблемные объекты.

Правда, было отмечено, что в этом году существенно выросли долги публичных заказчиков. Только проведенные в Дальневосточном федеральном округе проверки, по словам господина Гуцана, способствовали погашению задолженности почти на 7 млрд руб. В итоге прокурорам поручили не допускать заключения государственных и муниципальных контрактов, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями. «Утром деньги — вечером стулья»,— привел по этому поводу цитату из «Двенадцати стульев» господин Гуцан.

В ходе сессии ВЭФ генпрокурор дал понять, что совсем отказываться от надзора за бизнесом не стоит.

«В первом полугодии ущерб от преступлений, совершенных в экономической сфере,— 328 млрд руб., а за аналогичный период прошлого года — 126 млрд,— рассказал господин Гуцан.— Понимаете, какой резкий рост, практически в два раза! 328 млрд руб.— это практически бюджет одного из регионов».

Изменилась и динамика возмещения ущерба. Если в первом полугодии 2025 года было возмещено почти 40%, то в этом — всего 8%. Теперь, по словам генпрокурора, необходимо оценить, как на эти показатели повлияло снижение контрольно-надзорной деятельности, сообщил ТАСС. В любом случае, предложил генпрокурор, необходимо поддержать бизнес, пострадавший от беспилотных атак ВСУ, например объявив на 2027 год мораторий на проведение в его отношении проверок, в том числе со стороны прокуратуры.

Николай Сергеев