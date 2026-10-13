Ни концертов, ни мошенничества
Прокуроры не нашли признаков преступления при организации концерта Канье Уэста
13.10.2026, 19:40
Прокуратура по результатам проверки не обнаружила признаков мошенничества в действиях ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency) при организации концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Представитель агентства заявил СМИ, что компания, уже начавшая возвращать зрителям деньги за билеты, вернет все средства в законном порядке. Несмотря на это, в судах зарегистрировано более 20 исков к агентству.
О результатах прокурорской проверки 13 октября сообщил СМИ представитель Say Agency Александр Панин. Он сказал, что «признаков мошенничества не выявили, потому что их, собственно, нет». Гендиректор и учредитель агентства Анна Субчева на просьбу “Ъ” прокомментировать данную информацию сказала, что правоохранители получили ответы на все интересующие их вопросы и «если я с вами разговариваю, значит, ответы их устроили». Оперативно получить комментарии в самой прокуратуре “Ъ” не удалось.
Проверку проводили по заявлению одного из жителей Санкт-Петербурга, купившего билет на концерт Канье Уэста. 1 октября депутат Госдумы Михаил Романов в ответ на официальный запрос получил от ведомства сообщение, что прокуроры проверяют компанию на предмет нарушения законодательства о защите прав потребителей и «по иным вопросам».
Документ подписал зампрокурора Москвы, однако, по словам источника “Ъ”, проверку проводили петербургские сотрудники ведомства.
Мероприятия связаны с концертами американского рэпера Канье Уэста (Йе), которые должны были состояться на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Say Agency объявило о сольных концертах рэпера 17 августа, анонс появился и на ресурсах «Газпром Арены». Вскоре начались продажи билетов, чья стоимость варьировалась от 9 тыс. до 160 тыс. руб. за место в ВИП-ложе. По словам организатора концерта, за два дня московское агентство продало более 100 тыс. билетов.
24 августа администрация стадиона заявила об отсутствии договора с Say Agency. По ее словам, рекламная кампания и продажа билетов начались без необходимых для проведения концерта документов. В свою очередь, представители агентства утверждали, что все вышеперечисленное ранее согласовали официальным письмом площадки, а контракт с рэпером уже подписан и артисту выплатили аванс. 4 сентября «Газпром Арена» вновь заявила, что проведения концертов зарубежных исполнителей нет в октябрьском календаре стадиона. После этого Say Agency начало получать обращения и требования вернуть деньги как за купленные билеты, так и за моральный вред и транспортные издержки (поклонники Канье Уэста из других городов заранее покупали билеты на поезда и самолеты).
После нескольких отказов Say Agency вернуть деньги в суды стали поступать обращения от покупателей. По состоянию на 12 октября в одном лишь Санкт-Петербурге зарегистрировано 19 исков к агентству. В одном из них истец требовал принять меры предварительной защиты и арестовать имущество компании, однако судья отказала в обеспечительных мерах. 30 сентября Say Agency окончательно подтвердило, что выступление не состоится, и пообещало с 12 октября начать возвращать деньги всем желающим. Однако в тот же день УМВД по Петроградскому району начало доследственную проверку по факту возможного мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ее материалы планировалось направить в Москву, так как Say Agency находится в столице.