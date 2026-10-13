Ни концертов, ни мошенничества

24 августа администрация стадиона заявила об отсутствии договора с Say Agency. По ее словам, рекламная кампания и продажа билетов начались без необходимых для проведения концерта документов. В свою очередь, представители агентства утверждали, что все вышеперечисленное ранее согласовали официальным письмом площадки, а контракт с рэпером уже подписан и артисту выплатили аванс. 4 сентября «Газпром Арена» вновь заявила, что проведения концертов зарубежных исполнителей нет в октябрьском календаре стадиона. После этого Say Agency начало получать обращения и требования вернуть деньги как за купленные билеты, так и за моральный вред и транспортные издержки (поклонники Канье Уэста из других городов заранее покупали билеты на поезда и самолеты).