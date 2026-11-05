Новые территории — новому заму
Стал известен предполагаемый круг полномочий заместителя Александра Гуцана
“Ъ” стал известен круг возможных полномочий нового заместителя генпрокурора Олега Логунова, кандидатуру которого в Совет федерации внес президент России Владимир Путин. Предполагается, что он продолжит курировать кадры надзорного ведомства, а также может возглавить работу прокуроров на новых территориях РФ.
Президент Владимир Путин внес в Совет федерации представление о назначении Олега Логунова на должность заместителя генерального прокурора РФ. Сейчас господин Логунов возглавляет главное управление кадров Генпрокуратуры. В ведомство он вернулся с генпрокурором Александром Гуцаном в сентябре прошлого года. Ранее он был его заместителем в полпредстве президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. До этого Олег Логунов, проходя службу в главном надзорном ведомстве, отвечал за противодействие терроризму.
Помимо Генпрокуратуры, он служил в органах МВД и даже в апреле 2013 года был включен в санкционный список США по «закону Магнитского».
Авторы закона считают, что будущий заместитель генпрокурора способствовал расследованию в отношении Сергея Магнитского, инициировал арест фигуранта на 12 месяцев и добился увеличению срока его содержания под стражей.
По данным источников “Ъ”, должность, которую может занять в случае одобрения Советом федерации господин Логунов, новая. Он станет 13-м заместителем Александра Гуцана. После назначения должен быть подписан специальный приказ генпрокурора, которым между его заместителями произойдет перераспределение полномочий. Предполагается, что Олег Логунов сохранит за собой кураторство кадровой политики в надзорном ведомстве, а также может получить надзор за прокурорами, работающими на новых российских территориях.