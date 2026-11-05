Новые территории — новому заму

Президент Владимир Путин внес в Совет федерации представление о назначении Олега Логунова на должность заместителя генерального прокурора РФ. Сейчас господин Логунов возглавляет главное управление кадров Генпрокуратуры. В ведомство он вернулся с генпрокурором Александром Гуцаном в сентябре прошлого года. Ранее он был его заместителем в полпредстве президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. До этого Олег Логунов, проходя службу в главном надзорном ведомстве, отвечал за противодействие терроризму.