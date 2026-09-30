Страны СНГ одобрили концепцию договора о возврате активов из-за рубежа
Гуцан: страны СНГ работают по единому алгоритму возврата активов из-за рубежа
Генпрокуроры стран СНГ на встрече в Казани одобрили концепцию договора о сотрудничестве в сфере возврата активов, выведенных за рубеж.
Генпрокурор Александр Гуцан
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Генпрокурор России Александр Гуцан пояснил, что сейчас в мире существует 10 межведомственных сетей по возврату активов, но ни одна из них не охватывает все страны СНГ. «Наша экспертная сеть станет важной платформой для предметного решения задач по заморозке и конфискации имущества в рамках действующих национальных процедур»,— добавил господин Гуцан (цитата по ТАСС).
По словам господина Гуцана, страны СНГ уже работают по единому алгоритму возврата выведенных за рубеж средств. С начала года в Казахстане и Таджикистане были арестованы активы лиц, обвиняемых в крупных хищениях и налоговых преступлениях, добавил генпрокурор. При этом он указал, что в большинстве стран такая работа сопровождается «сложностями различного характера».
Смысл создаваемого взаимодействия — не заменить национальные процедуры, а связать их в единую последовательность: сначала страны отслеживают активы и собирают доказательства, затем фиксируют их статус, добиваются судебных решений, исполняют их и возвращают имущество. Для этого могут использоваться уголовное преследование и конфискация в иностранной юрисдикции, процедуры по инициативе запрашивающей страны, административная конфискация или гражданские иски, включая банкротство.
Ключевое ограничение связано с различиями между правовыми системами: способ возврата приходится выбирать с учетом законодательства той страны, где обнаружено имущество. При этом для начала поиска за рубежом не всегда требуется окончательный приговор по уголовному делу — в некоторых юрисдикциях достаточно промежуточного судебного решения, разрешающего розыск активов.