Страны СНГ одобрили концепцию договора о возврате активов из-за рубежа

Генпрокуроры стран СНГ на встрече в Казани одобрили концепцию договора о сотрудничестве в сфере возврата активов, выведенных за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор Александр Гуцан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Генпрокурор Александр Гуцан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Генпрокурор России Александр Гуцан пояснил, что сейчас в мире существует 10 межведомственных сетей по возврату активов, но ни одна из них не охватывает все страны СНГ. «Наша экспертная сеть станет важной платформой для предметного решения задач по заморозке и конфискации имущества в рамках действующих национальных процедур»,— добавил господин Гуцан (цитата по ТАСС).

По словам господина Гуцана, страны СНГ уже работают по единому алгоритму возврата выведенных за рубеж средств. С начала года в Казахстане и Таджикистане были арестованы активы лиц, обвиняемых в крупных хищениях и налоговых преступлениях, добавил генпрокурор. При этом он указал, что в большинстве стран такая работа сопровождается «сложностями различного характера».