В России изъяли 3 трлн рублей коррупционных активов за 1,5 года

За 2025 год и первое полугодие 2026-го суды в России удовлетворили иски об обращении в доход государства имущества коррупционеров на сумму более 3 трлн руб. ($36 млрд). В эту сумму вошли тысячи домов, квартир и другой недвижимости, автомобили, производственные комплексы и другие активы, полученные через коррупционные схемы. Об этом рассказал генпрокурор Александр Гуцан на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гуцан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Александр Гуцан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По словам главы ведомства, за пять лет в России вынесли приговоры по более чем 60 тыс. дел о коррупции. При этом почти в полтора раза выросла сумма возмещенного ущерба по таким делам. Стоимость арестованных активов обвиняемых превысила 800 млрд руб.

Александр Гуцан отметил, что в последнее время коррупционеры стали хранить деньги в криптовалюте. С ее изъятием существовали проблемы, которые решило принятие федерального закона в феврале 2026 года, признающего цифровую валюту имуществом для целей УК и УПК. «Это закрыло лазейки, позволявшие преступникам прятать нелегальные капиталы в цифровых кошельках, оставаясь при этом во многих случаях практически безнаказанными»,— резюмировал господин Гуцан.

Никита Черненко