Генпрокуратура обжаловала решение суда по делу Петербургского нефтяного терминала

Генпрокуратура обжаловала решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отказавшего в удовлетворении иска к акционерам «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ). Апелляционную жалобу зарегистрировали 5 октября, следует из картотеки дел.

Арбитраж полностью отклонил иск Генпрокуратуры 11 сентября. Ведомство требовало изъять в собственность государства 45% акций ПНТ, принадлежащих главе совета директоров Елене Васильевой, а также взыскать 4,41 млрд руб. начисленных дивидендов. Суд рассмотрел дело менее чем за две недели. Отклонив ходатайства защиты, суд в тот же день отказал в удовлетворении иска гособвинения.

Поводом для начала судебного процесса стали сделки 2022 года. Тогда бывший совладелец терминала Сергей Васильев перевел 50% акций с кипрской компании Mobalco Holdings Limited на себя как на гражданина России, а позже передал их супруге Елене Васильевой (в дальнейшем пакет уменьшился до 45%). Генпрокуратура полагала, что сделки нарушали закон об иностранных инвестициях.

На данный момент 55% акций ПНТ находятся в собственности государства. В 2025 году Генпрокуратура выиграла иск у ответчиков, владевших вторым крупным пакетом терминала. В июле 2026 года он был передан под управление компании «Росхим». Оставшиеся 45% акций принадлежат госпоже Васильевой.

Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Он работает с 1996 года, его пропускная способность составляет 10 млн т в год.