Генпрокуратура обжаловала решение суда по делу Петербургского нефтяного терминала
Генпрокуратура обжаловала решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отказавшего в удовлетворении иска к акционерам «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ). Апелляционную жалобу зарегистрировали 5 октября, следует из картотеки дел.
Арбитраж полностью отклонил иск Генпрокуратуры 11 сентября. Ведомство требовало изъять в собственность государства 45% акций ПНТ, принадлежащих главе совета директоров Елене Васильевой, а также взыскать 4,41 млрд руб. начисленных дивидендов. Суд рассмотрел дело менее чем за две недели. Отклонив ходатайства защиты, суд в тот же день отказал в удовлетворении иска гособвинения.
Поводом для начала судебного процесса стали сделки 2022 года. Тогда бывший совладелец терминала Сергей Васильев перевел 50% акций с кипрской компании Mobalco Holdings Limited на себя как на гражданина России, а позже передал их супруге Елене Васильевой (в дальнейшем пакет уменьшился до 45%). Генпрокуратура полагала, что сделки нарушали закон об иностранных инвестициях.
На данный момент 55% акций ПНТ находятся в собственности государства. В 2025 году Генпрокуратура выиграла иск у ответчиков, владевших вторым крупным пакетом терминала. В июле 2026 года он был передан под управление компании «Росхим». Оставшиеся 45% акций принадлежат госпоже Васильевой.
Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Он работает с 1996 года, его пропускная способность составляет 10 млн т в год.
Генпрокуратура обжаловала решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 11 сентября 2026 года отказал в удовлетворении иска к председателю совета директоров ПНТ Елене Васильевой, а также бывшим акционерам Сергею Васильеву и кипрской компании Mobalco Holdings Limited. Надзорный орган требовал изъять 45% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) и 4 млрд руб. дивидендов. Генпрокуратура сочла, что ответчики нарушили закон о порядке осуществления иностранных инвестиций.
Судебные разбирательства вокруг АО «Петербургский нефтяной терминал» начались ранее, когда в январе 2025 года Арбитражный суд арестовал все акции ПНТ по иску Генпрокуратуры. В апреле 2025 года 55% акций компании перешли в собственность государства, а в июле 2026 года Росимущество передало их «Росхиму». В феврале 2026 года Верховный суд РФ также отказал кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd и Михаилу Скигину в пересмотре передачи акций ПНТ государству, подтвердив решение о признании ничтожными ряда сделок с акциями общества.