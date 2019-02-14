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Подробно Тема (обновлено: 21.06.2019)

«Тенденции» — это аналитика «Ъ» в формате небольших спецпроектов. В фокусе внимания рынки, работа НПФ, киберугрозы, грани внешней политики России, бизнес-скандалы. Последние тренды и самые важные тенденции в бизнесе — в теме «Ъ».

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